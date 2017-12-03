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Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı Potada Yine Galip

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Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı Potada Yine Galip
Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Liginde mücadele veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basbetbol takımı, Adana Engelliler Basketbol takımı...

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Liginde mücadele veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basbetbol takımı, Adana Engelliler Basketbol takımı karşısında 40 sayı farkla galip geldi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. ligi 5'nci haftasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol takımı rakibi Adana karşısında galip geldi. 11 Nisan Spor Salonunda gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi takım rakibi karşısında üstün bir performans sergiledi. İlk periyotta rakibini 20-10'lık sayıyla yenen Şanlıurfa ekibi ikinci periyotta 40-21 üçüncü periyot 56-32, son periyotta ise rakibini 79 -39 sayıyla mağlup ederek potadan galip ayrıldı. Adana ekibi karşısında üstün bir performans sergileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı ligin 5'nci haftasında galip gelerek 5'te 5 yaptı. Karşılaşma sonunda bir açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı Kulüp Başkanı ve Antrenör Serdar Yıldırım, "Adana karşısında sporcularımız gerçekten özverili bir şekilde üstün bir performans sergiledi. 40 sayı farkla potadan galip ayrıldık. Ligin 5'nci haftasında 5'te 5 yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftaya Aksaray deplasmanına gideceğiz ve oradan da galip gelmeyi istiyoruz. Bizlere her zaman destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Habip İpar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle her iki takım sporcularına çiçek verdi.

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