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Büyükşehir Belediyesi Etnospor Kültür Festivali’nde

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Büyükşehir Belediyesi Etnospor Kültür Festivali’nde
İstanbul Yenikapı'da düzenlenen 2. Etnospor Kültür Festivali'ne katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, açtığı çadırda kentin kültürünü tanıtıyor.

İstanbul Yenikapı'da düzenlenen 2. Etnospor Kültür Festivali'ne katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, açtığı çadırda kentin kültürünü tanıtıyor.

İstanbul'da bu yıl ikincisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, "Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı. 4 gün sürecek festivalin açılışına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile vatandaşlar katıldı. Festival alanına, 42 kıllı keçe çadırı ve bir tane büyük oba çadırı kuruldu. Türkiye'de her bölgeden iki ilin, toplamda 14 ilin konuk olduğu festivale, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Diyarbakır adına Büyükşehir Belediyesi katılım sağladı.

Diyarbakır kültürü tanıtılıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ve yoğun ilgi gören Diyarbakır çadırında, vatandaşlara başta burma kadayıf, meyan kökü şerbeti, Diyarbakır çöreği, örgü peyniri, cevizli sucuk ve pestil olmak üzere yöresel ürünler ücretsiz ikram ediliyor. Dicle Üniversitesi halk oyunları ekibi ise yöresel halk oyunlarını sergiliyor. 14 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek olan festival boyunca Diyarbakır çadırında, hem yöresel ürünler hem de kent kültürü Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtılacağı belirtildi.

Türk dünyası, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenliklerin düzenlendiği festivalde, geleneksel Türk sporlarının yanı sıra oba yaşamı, kılıç kalkan gösterileri ve atlı gösteriler gibi pek çok aktivite gerçekleştiriliyor. Organizasyonda geleneksel sporlardan aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, yağlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel yaya okçuluğu olmak üzere toplam 11 branşta mücadeleler yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Etnospor Kültür Festivali’nde

Büyükşehir Belediyesi Etnospor Kültür Festivali’nde

Büyükşehir Belediyesi Etnospor Kültür Festivali’nde

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