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Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısını Tamamladı

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Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısını Tamamladı
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısını bugün yaptığı 3. birleşimle tamamladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısını bugün yaptığı 3. birleşimle tamamladı.

Saat 14.00'de Meclis Salonunda Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs Başkanlığında yapılan 3. birleşimde, Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli 1.2.3 Etap Revizyon uygulama planı oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi 4690 ada 2 nolu parsele Özel Eğitim Alanı fonksiyonundan Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planının uygulaması ile ilgili teklif de kabul edildi.

Meclis gündeminde yer alan imar ile ilgili bazı maddeler ilgili komisyona havale edilirken, bir sonraki toplantının 11 Ekim Çarşamba günü saat 14:00 de yapılmasına karar verildi.

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