Büyükşehir Belediyesi Mavi Bayrak Eğitimine Katıldı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)'in ev sahipliğinde düzenlenen 11. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitim Seminerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi...

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)'in ev sahipliğinde düzenlenen 11. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitim Seminerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları örnek gösterildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)'in ev sahipliğinde düzenlenen 11. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitim Seminerine katıldı. 22-24 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen seminerde Kültür ve Turizm, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyeler, Turizm Birlikleri ve Yerel Derneği temsil eden 100'ün üzerindeki katılımcı yeraldı. Seminerde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız Personeli tarafından yapılan sunumda plajlarda mavi bayrak kriterleri kapsamında gerçekleştirilen çevre bilinçlendirme etkinlikleri paylaşıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları diğer belediyelere örnek oldu. Ayrıca katılımcılara etkinlik için tasarlanan bez çanta, frizbi ve broşür hediye edilmesi yoğun ilgi gördü. Yerel sorumluların mavi bayrak kriterleri kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. urizm potansiyelinin yüksek olduğu Balıkesir'de bulunan 22 adet Mavi Bayraklı Plajdan 4 tanesi Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunuyor.