Büyükşehir Belediyesi, Mersin İdmanyurdu’nun Renklerini Mahallelere Nakşediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen hizmet maratonu, kentin her bölgesinde hız kesmeden sürerken, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı,...

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen hizmet maratonu, kentin her bölgesinde hız kesmeden sürerken, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Mersin İdmanyurdu'nun renklerini mahallelere nakşediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mahalle mahalle tespit edilen ve önemli ölçüde yol kat edilen talep listesi doğrultusunda, mahalleleri belediyecilik hizmeti ile tanıştırmaya devam ediyor. Muhtarlıklar ve vatandaşlar tarafından belirtilen sayısız talebi yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Mezitli'nin Doğlu Mahallesi'nde eğitime verdiği destek ile takdir topladı. Doğlu İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okul bahçesinin asfaltlanması, kapı ve pencerelerin boyanması ve çeşitli konulardaki talepler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede yerine getirildi. Mahalle merkezinde bulunan ve köy konağı olarak da kullanılan muhtarlık binasının bakım ve onarımını yapan Büyükşehir Belediyesi, muhtarlık binası ile derenin iki yakasını birbirine bağlayan köprünün korkuluklarını Mersin İdmanyurdu'nun renkleri olan kırmızı-lacivert renklere boyadı. Ekipler ayrıca mahalledeki bozulan yolların yama işlemini de gerçekleştirdi.

Okul Aile Birliği Başkanı Sema Şahin, yapılan hizmetler dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ederek, "Şu anda demir kapılarımız boyandı, bayrak direğimiz onarılarak boyandı. Köyümüze birçok hizmet yapılıyor. Son olarak sağ olsunlar öğrencilerimize hediyeler getirdiler. Büyükşehir Belediyesi herkese eşit şekilde elini uzatıyor. Sayın Başkanımızdan memnunuz, çok teşekkür ederiz" dedi.

Okul Aile Birliği'nden Doğlu Mahalle sakini Fatma Akkaya ise, "Bahçemize asfalt istedik. Kapılarımız ve bayrak direğimiz için taleplerde bulunduk, hemen yerine getirdiler. Büyükşehir Belediyesi'nden ne istersek hemen yapılıyor. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesini sağladılar, yollarımız yapıldı, muhtarlığımız boyandı, daha bunun gibi birçok hizmet aldık. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve kendisini de mahallemizde görmek istiyoruz" diye konuştu.

Doğlu Mahalle Muhtarı Muhittin Çoban da iki dönemdir muhtarlık yaptığı Doğlu'da son dönemde önemli değişim olduğunu kaydederek, "Büyükşehir Belediyesi, Doğlu-Çevlik mahalleleri arasındaki yolu asfaltladı. Yol yamalarını yapıyorlar. Muhtarlığımız boyandı. MESKİ hizmetleri devam ediyor. Eksik olan ihtiyaçlarımızı bildirdik ve sağ olsun arkadaşlar titizlikle takibini yapıyorlar. İletişim noktasında sıkıntımız yok, her zaman her ortamda bir araya gelip derdimizi anlatabiliyoruz" dedi.

Muhtarlık ve köprü korkuluklarının kırmızı-lacivert renklere boyanması ile ilgili de konuşan Çoban, "Mersin İdmanyurdu hak ettiği yerde değil. En güzel yerlerde olmasını isterim. Köy yerinde de Mersin İdmanyurdu'nun renginin olması, insanların takımımızı anması güzel bir olay. Büyükşehir Belediyesi de bu renklerle Mersin'in takımını her yaştan her kesime hissettiriyor" şeklinde konuştu.

Okullarında yaptığı bakım ve onarımdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a sınıf tahtasına yazdıkları "Biz çocukları düşündüğünüz için size çok teşekkür ederiz Burhanettin Başkan" yazılı mesajla teşekkür eden minik öğrenciler, hizmetler yapılırken gördükleri manzaraları fotoğraflayarak Başkan Kocamaz'a gönderdi.