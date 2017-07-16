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Büyükşehir Belediyesi Milli Birlik Nöbetleri İçin Seferber Oldu

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Büyükşehir Belediyesi Milli Birlik Nöbetleri İçin Seferber Oldu
15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Trabzon'da Milli Birlik Nöbetlerine devam ediliyor.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Trabzon'da Milli Birlik Nöbetlerine devam ediliyor.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanında gerçekleştirilen programlarda Trabzon Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri dikkat çekiyor.

Trabzon'un her noktasından vatandaşları ücretsiz olarak şehir meydanına taşıyan Büyükşehir Belediyesi alanda kurduğu ikram çadırlarında Trabzonluların ihtiyaçlarını karşılıyor. Katılımcılara çorba, çay, simit, pohoça, sandviç, kek gibi ikramlarda bulunan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca kamu yararına faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine de yer temin ederek ikramlarını halkla buluşturmalarına olanak sağlıyor.

Trabzon'da gerçekleştirilen Milli Birlik Nöbetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yoğun katılımdan ötürü hemşehrilerine teşekkür etti.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi karşısında Türk Milletinin destan yazdığını hatırlatan Gümrükçüoğlu, "O hain gecede; vatanına, milletine, dinine, mukaddesatını, istiklaline sahip çıkmak için Trabzon'un ilçelerinden, beldelerinden, mahallelerinden akın akın şehir merkezine gelen aziz Trabzon halkı, 15 Temmuz'un sene-i devriyesinde aynı meydanı hınca hınç doldurarak bir kez daha dünyaya ders vermiştir. Trabzon olarak bir kez daha dünyaya ilan ettik ki, bizim birlik ve beraberliğimizi hiç kimse bozamayacaktır. Ve bizler bir ve beraber olduğumuz sürece vatan hainleri her zaman kaybedecektir" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Milli Birlik Nöbetleri İçin Seferber Oldu

Büyükşehir Belediyesi Milli Birlik Nöbetleri İçin Seferber Oldu

Büyükşehir Belediyesi Milli Birlik Nöbetleri İçin Seferber Oldu

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