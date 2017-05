Büyükşehir Belediyesi Özvatan’da Arı Kovanı Dağıttı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in ilçelere ekonomik destek projesi çerçevesinde Özvatan'a arı kovanı dağıtıldı.

Başkan Mustafa Çelik'in katıldığı törenle 30 arı üreticisine toplam 750 kovan arı verildi. Başkan Çelik, yapılan ve yapılacak olan projelerin ilçelerin ekonomisine canlılık kattığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Özvatan ilçesine AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile birlikte gitti. Başkan Çelik, Özvatan girişinde çiçeklerle karşılandı.

Arı kovanı dağıtımı ile ilgili yapılan törende ilk konuşmayı Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Bozdağ yaptı ve böyle bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de konuşmasında, Büyükşehir'in Özvatan'daki desteğine dikkat çekerek "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Özvatan'a elinizden gelen yardımı yaptığınızı biliyoruz. Projelerin, hiç bir siyasi ayrım yapılmaksızın yerine getirildiğini söylemek istiyorum. Özvatan ve şahsım adına bu yatırımlar nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

"YATIRIMDA REKORLAR KIRIYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı üstlendiğinde ilk vurguladığı konuların başında ilçelerin geldiğini belirtti ve "İnsanların doğdukları ve mutlu oldukları yerde yaşamalarını sağlamaya çalışacağız" dediğini hatırlattı. Bu sözün gereğini yerine getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, "İlçelerle şehir merkezi arasındaki uçurumu gidermemiz için üç konuda yatırım yapmamız gerekiyordu ve bunların birincisi altyapı yatırımlarıydı. Tüm ilçelerimizdeki altyapıyı yeniden elden geçirdik. Toprağın altında olunca görülmüyor; ama çok büyük bütçelerle çok önemli işler yaptık. Altyapı kuruluşumuz olan KASKİ, bu yıl 250 milyon TL'Lik yatırım yapacak. Belediyecilik tarihinde bir rekordur bu rakam. Bu bütçenin büyük bölümü de ilçelerimize harcanacak ve inşallah ilçelerimiz ve bağlı mahallelerinde altyapı anlamında hiçbir sorunumuz kalmayacak. Üst yapıda da bu yıl çok önemli yatırımlar yapacağız. 500 kilometreden fazla yolda çalışacağız. Geçen yıl 500 bin metrekare kilitli parke yaptık, bu yıl Türkiye rekoru olacak bir miktarla 1 milyon metrekare kilitli parkeyi ilçelerimize göndererek üst yapıyı da sorunsuz hale getirmeye çalışacağız. Bu sene bunları yaparsak, içme suyu, atık su, kanal, yol ve kaldırımda bize yetişen hiçbir vilayet olmayacak. Bu anlamda rekor üstüne rekor kırıyoruz. İnsanlarımızın doğdukları ve mutlu oldukları yerde yaşamalarını sağlamak için ikinci unsur sosyal imkanları artırmaktı. Tüm ilçelere yaptığımız kadın ve gençlik merkezleri ile şehir merkezindeki imkanları ilçelerimize taşıdık. Bu merkezlerin ne denli önemli fonksiyonlar icra ettiğini hemşehrilerimiz yakından biliyor. Bu merkezlerin yanı sıra parklar, mesire alanları, kapalı Pazar yerleri, spor alanları gibi yatırımlarla ilçelerimizdeki sosyal imkanları artırdık. Alt ve üst yapı ile sosyal imkanların yanı sıra ilçelerimizdeki ekonomik imkanları da artırmamız gerekiyordu. Bu bilinçle çok önemli çalışmalar yaptık. İlçelerimizde tarım ve hayvancılığı geliştirmek için Türkiye'de ilk ve tek olan projeleri hayata geçirdik. 2015 yılında çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları; ama alamadıkları 57 tarım makinesini Büyükşehir Belediyesi olarak aldık ve çiftçilerimizin kullanımı için ilçelerimize dağıttık. Amacımız çiftçilerimizin daha modern imkanlarla ekim yapmalarını ve bu yolla üretimi artırmalarını sağlamaktı. Tarıma sağladığımız bu destekten sonra geçen yıl da hayvancılığa yine Türkiye'de ilk olan bir projeyle destek verdik. "Soğuk Süt Zinciri" adıyla hayata geçirdiğimiz proje çerçevesinde süt üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu çiğ süt soğutma tanklarını Büyükşehir Belediyesi olarak aldık ve çitçimize dağıttık. Toplam 206 adet soğutma tankını ilçelerimize dağıtarak hayvancılık yapan hemşehrilerimizin kullanımına sunduk" diye konuştu.

750 KOVAN ARI DAĞITILDI

İlçelerimizde her konuda üretimi artırmak ve bu yolla ekonomiye katkı sağlamak için araştırmalar yaparak her ilçenin avantajlarını tespit ettiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "Her ilçenin avantajlı ya da dezavantajlı olduğu alanlar var. Bu anlamda Pınarbaşı'nda Şeker Fabrikası ile birlikte yapacağımız Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Besi Çiftliği'nin yakında temelini atacağız. Felahiye'de toplu ahır projesini hazırladık ve yakında temelini atarız. Toplu ahır projemiz örnek bir proje olacak. Uygulamada başarı sağlanırsa farklı ilçelere de yapacağız. Tomarza'da kabak çekirdeğinin, Yeşilhisar'da ay çekirdeğinin daha ekonomik hale getirilmesi için projelerimiz geliyor. Bunların yanı sıra yaptığımız çalışmada Özvatan ve Sarız gibi ilçelerimizdeki floranın arıcılığa uygun olduğunu tespit ettik. Zaten bu bölgede arıcılık yapan hemşehrilerimiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut arıcılığı daha da geliştirmek istiyoruz. Bu anlamda Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği ile uygulayacağımız projeyi Özvatan'da başlattık. 30 kişiye 750 kovan arı dağıtıyoruz. Bu projemiz de bir yerel yönetimin yaptığı örnek bir projedir. İlçelerimizde yaşayanların daha iyi ekonomik şartları olması için bunları yapmaya devam edeceğiz. Dağıtacağımız kovanların bol kazançlar getirmesini diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, ilçeye katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e çiçek takdim etti. Daha sonra da 30 kişiye 750 kovanın dağıtımı yapıldı.