Büyükşehir Belediyesi Teknokent’e Ortak Oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş'ye (Teknokent) ortak oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş'ye (Teknokent) ortak oldu.

Harran Üniversitesi Şairnabi kampüsünde bulunan Teknokent binasında toplanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş yönetim kurulu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ortaklık teklifini görüşerek kabülü yönünde karara bağladı.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, yaptığı açıklamada, yapılan genel kurul toplantısında Büyükşehir Belediyesinin Teknokente ortaklık kararının alındığını belirtti.

"Sanayiye kalifiye eleman yetiştireceğiz"

Şanlıurfa başta olmak üzere ülkenin sanayisine yönelik yetişmiş kalifiye eleman yetiştireceklerini dile getiren Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "Belediye bundan sonra eğitim ile ilgili konularını bizimle birlikte çözecek. Biz gerekli eğitimleri vereceğiz. İlk başlangıç noktamız İŞGEM. Yani buradaki sanayiye yetişmiş kalifiye eleman yetiştireceğiz. Bu arada Teknokent binasının arkasında atıl vaziyette bulunan eski yapıları da değerlendirmiş olacağız. Bu işbirliği ile belediye şehrin sivil tarafına, üniversite ise teknik tarafına bakacak. Şehrin ihtiyaçları konusunda belediyemizle istişare halinde olacağız. Tüm teknokent iştirakçilerinin şehrimize yönelik pozitif katkıları olacaktır. Ben hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Tekno işgem merkezi kurulacak"

Teknokentin Harran Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi bölgesi gibi birçok kuruluşlarla beraber özel sektör firmalarının ortaklığıyla kurulmuş bir yapıdan oluştuğunu belirten Teknokent Müdürü Doç.Dr. Kasım Yenigün; Bu oluşuma Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizi de dahil ettik. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bizimle birlikte oluşuma dahil olmasından sonra KOSGEB'in desteğiyle hızlandırılmış Tekno İŞGEM merkezini kuruyoruz. Böylece burada yeni iş alanlarının sağlanması ile birlikte bu iş sahalarına müracat edecek arkadaşların mevzuat, mali muhasebe ile ilgili eğitilmesi ve iş kurma sistemleri konusunda destekler vereceğiz. Bu projelerin sonraki aşamalarında ise, Karacadağ Kalkınma Ajansıyla Tekno Girişim merkezinin kurulması, ardından Gap İdaresiyle sektörel pazarların kurulmasıyla devam ettirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.