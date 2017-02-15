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Büyükşehir Belediyesi Tohma’ya Kültür Merkezi Yapıyor

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Büyükşehir Belediyesi Tohma’ya Kültür Merkezi Yapıyor
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Tohma Mahallesinde bölgeye hizmet verecek olan Kültür Merkezi inşaatına başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Tohma Mahallesinde bölgeye hizmet verecek olan Kültür Merkezi inşaatına başladı.

Merkezde, semt konakları ve çok amaçlı sosyal tesislerle Malatya'nın kültürel yaşamına önemli katkılar sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki yatırımlarını kırsala da yayıyor.

Kozluca eski Belediye Hizmet Binasını yeniden düzenleyerek Kültür Merkezi olarak hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi, Darende Balaban ve Hekimhan Kurşunlu'da eski belediye binalarını çok amaçlı sosyal tesis olarak hizmete sunmak için tadilat çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl Yazıhan ve Erkenek'te Kültür Merkezi inşaatlarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, Tohma Mahallesinde de bölgeye hizmet verecek olan Kültür Merkezi inşaatına başladı.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Tohma Kültür Merkezi projesi ihale edilerek, kazı çalışmalarına başlandı.

Yaklaşık 2 bin 500 m2'lik bir alan üzerine yapılmakta olan Tohma Kültür Merkezinin inşaat alanı 500 m2'nin üzerinde. Tek katlı Kültür Merkezi projesi içerisinde; bay ve bayanlar için 2 adet çok amaçlı salon, idari bürolar, teknik odalar ile 2 adet mutfak bulunuyor.

Engellilere uyumlu proje

Bugüne kadar yaptığı bütün yatırımlarda engellileri ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, Tohma Kültür Merkezi projesinde de engellilerin yararlanabilmesi için engellilere uyumlu bir şekilde gerçekleştiriyor.

Tohma Kültür Merkezi'nin kazı çalışmaları yapılarak, grobetonu dökülürken, çalışmaların hava şartları doğrultusunda devam edeceği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca diğer ilçelerde de Kültür Merkezi yapılması ile ilgili proje çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Tohma’ya Kültür Merkezi Yapıyor

Büyükşehir Belediyesi Tohma’ya Kültür Merkezi Yapıyor

Büyükşehir Belediyesi Tohma’ya Kültür Merkezi Yapıyor

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