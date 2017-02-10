Büyükşehir Belediyesi Yatırımlar İçin 76 Milyon Lira Borçlanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Olağan Devam Meclisi'nde, yatırımların devam edebilmesi için 76 milyon liralık borç yetkisi çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Olağan Devam Meclisi'nde, yatırımların devam edebilmesi için 76 milyon liralık borç yetkisi çıktı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "İhtiyaçsa borç yiğidin kamçısıdır. Limit meselesi rahatlıkla çözülebilir. Limit bahane edilerek meclis üyelerinin ret oyu vermesini anlamakta zorlanıyorum. Proje bazlı borçlanıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı devam meclisi Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Menderes Türel Başkanlığı'nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, Sakarya Bulvarı ve Düden Kavşağı arasında yapılacak katlı kavşak için 22 milyon, Sahilkent Toptancı Hal Kompleksi için 13 milyon, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nin yapımı için 41 milyon TL olmak üzere toplam 76 milyon TL'lik borç yetkisi istendi. CHP Grubu, borçlanmanın yasal sınırı aştığı için borçlanma yetkisinde ret oyu kullandı. Ak Parti ve MHP grupları ise evet oyu kullandı.

"Borç limiti 2017 yılı için 113 milyon TL"

Belediyenin borç limitinin 2017 yılı için 113 milyon TL olduğunu söyleyen Başkan Menderes Türel, hizmet gereği borçlandıklarını ifade etti. Türel, "Borç limitinin aşması durumunda İçişleri Bakanlığı'nda izin almak zorundayız. Belediyemizin önceki yıl gelirinin 1,5 katı kadar borçlanabilir. Borçlanma yaparken kılı kırk yarıyoruz. Önceki yönetim zamanında borçlanma sıkıntısı yaşanmıştı. Yakın zamanda bunun sonucunu göreceğiz" dedi.

"İhtiyaçsa borç yiğidin kamçısıdır"

Önceki döneminde borçlanma konusunda bir iftiraya uğradığını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bu konuda deneyimli olduğunu dile getirdi. Ak Parti'nin muhalefet olduğu ilçe belediyelerin borçlanmasında grup arkadaşlarının "evet" ya da "çekimser" oy kullandığını söyleyen Başkan Türel, "İhtiyaçsa borç yiğidin kamçısıdır. Limit meselesi rahatlıkla çözülebilir. Limit bahane edilerek meclis üyelerinin ret oy vermesini anlamakta zorlanıyorum. Proje bazlı borçlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kemer'in gözde yerine yaşam merkezi"

Meclis'te, Kemer ilçesinin gözde yerlerinden biri olan Ay Işığı Plajı'nın arkasındaki boş alan için yeni bir karar çıktı. Başkan Menderes Türel, meclis kararıyla mülkiyeti Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) olan alan için protokol düzenleyeceklerini belirtti. Protokolle yapacakları projede kat karşılığında TOKİ'ye yüzde 30 oranında pay vereceklerini ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, "Alanın bulunduğu yer eski ralli şampiyonasının yapıldığı alanın otoparkı. Büyükşehir olarak bu alan yaşam merkezi kazandıracağız. Kongre salonları, kent meydanı gibi halka açık bir alan oluşturacağız. Kemer'in en güzel yerini atıl durumdan kurtaracağız. TOKİ ile protokol yaptıktan sonra plan değişikliği yapılacak" sözlerini kullandı.

"Kemer belediye başkanından Türel'e destek geldi"

Bölgenin imar planında spor alanı olarak geçtiğini söyleyen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 2008 yılında TOKİ'nin burada konut yapmak istediğini söyledi. Yeni yapılacak projenin yerinde olduğunu belirten Kemer Belediye Başkanı Gül, olumlu oy kullanacağını ifade etti. CHP grubu, Kemer projesine imar planı gelmediği için çekimser oy kullandı.

"Alanya Belediyesi'nin teklifi tartışmaya neden oldu"

Büyükşehir Şubat ayı Meclis'inde, Alanya Belediyesi'nin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüslerinin satışlarında alıcı kişinin en az Alanya'da 10 yıl ikamet etme şartı istemesi nedeniyle tartışma yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in gazetelere yaptığı açıklamada, toplu ulaşımda kullanılan otobüslerin Türkiye'nin başka şehirlerinden gelenlerin satın aldığına yönelik beyanlar verdiğini ifade etti. Başkan Türel, Alanya Belediye Başkanı Yücel'in açıklamalarını anlamsız olarak nitelerken, göreve geldikleri günden bu yana 28 otobüs devri yaptıklarını dile getirdi.

"Ayrımcılıkları ret ediyoruz"

Son 3 ayda Alanya'da toplu ulaşım araçlarında 4 adet devri onayladıklarını söyleyen Menderes Türel, "Alanya Belediye Başkanı Yücel, "farklı şehirlerden gelip bu otobüsleri alanları yadırgıyorum" diyor ama son 3 devri alanlar Antalyalı. Ancak başka şehirden de gelebilirlerdi. 28 araç devrinin 19'u Antalyalı. Biz yaratılanı yaratandan dolayı seviyoruz. Seçim zamanında bütün hemşehri derneklerini geziyoruz. Belki Başkan bile gidip oy istemiştir. Ayrımcılık siyasetin hangi satırında yazıyor. Bütün ayrımcılıkları ret ettiğimizi 2002 yılında beynimize nakşettik. Üstelik gerçek olmayan bir yaygara kopartılıyor. Alanya'da 10 sene ikamet etmeyenlere otobüs vermeyelim teklifini anlamıyorum. O zaman onlara su ve ekmek de vermeyelim. Bu tutum anayasaya aykırı. Antalya'da doğmayana insanlara yaşam hakkı yoktur diye nasıl söyleriz. Bunu hangi mantık, akıl söyleyebilir. Şehir fanatizmi diyorsanız kendime laf söyletmem. Kimse bu meselelerde benimle aşık bile atamaz. Ben hasta Antalyalıyım, Antalyasporluyum" dedi.

"Yeni önerge verdi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi komisyonunun kabul etmediği gündem maddesine yönelik Başkan Türel, meclise sözlü olarak önerge verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in verdiği sözlü önerge olan, "Alanya'dan gelen toplu ulaşımla ilgili devirlerin Alanya Belediyesi Meclisi'nden gelen görüşler sonrası Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce değerlendirilmesi" teklifini AK Parti, CHP ve MHP grupları ortak olarak kabul etti.

"MHP'den 10 yıl ikametgah şartı isteği"

Ulaşımın hassas bir konu olduğunu söyleyen MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, "İstihdam edilecek şoförler o ilçede ikamet eden insanlardan seçilmesi gerekiyor. Yabancı birinin yolları bilememesi gibi bir durum var" dedi. MHP'li meclis üyesi Zihni Asıltürk ise, siyasi görüş ayırımı yapmadıklarını belirterek, "Ayrım yapmıyoruz. Geçmişte buna benzer uygulamalar yapıldı. Böyle kararları biliyoruz. Biz batı doğu ayırımı yapmıyoruz. Ancak yeni gelen bir kişi hatları bilmediği için bazen sıkıntılar olabiliyor. Tam anlatılamadığını düşünüyorum. Alanya Belediyesi'nin geçmişte böyle kararları var. Sizden isteğimiz 10 yıl ikametgah şartı" diye konuştu.

"CHP'li Oktay'dan madde konuşulmamış sayılsın isteği"

Gündem maddesinin tartışılmasından bile hicap duyduğunu ifade eden CHP'li meclis üyesi Reşat Oktay, "Ülkemizin onca sorunu varken, barış taleplerimiz varken, bu konuyu konuşmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Hepimiz eşitiz. Alanya'da yaşayıp yaşamaması hiçbir şey ifade etmez. Ayrımcılık yapamayız. Bu gündem maddesinin imkanlar varsa görüşülmemiş olmasını ve kadük kalmasını istiyoruz" dedi.

Meclis daha sonra görüşülen maddelerin ardından sona ererken, Mart ayı meclis toplantısı 6 Mart pazartesi günü saat 14.00'de yapılmasına karar verildi.