Büyükşehir Belediyesi’nde Yılın Son Meclisi Toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Meclisi 11 Aralık Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda imar planı değişikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarından oluşan 56 maddelik gündem oylanacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek oturumda ilave 11 madde ile toplam 56 gündem karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak.
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