Büyükşehir Belediyesinden ’Engelliler Haftası’na Özel Anket

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki birimlerin faaliyet ve çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yaptığı kamuoyu anketlerine, "Engelliler Haftası'na...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki birimlerin faaliyet ve çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yaptığı kamuoyu anketlerine, "Engelliler Haftası'na özel bir etkinlikle devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kamuoyu bilgilendirme anketleri, Büyükşehir'in çalışmalarını anlatmaya, vatandaşları bu konuda bilgilendirmeye devam ediyor. 10-16 Mayıs günleri arasında düzenlenen "Engelliler Haftası" nedeniyle hazırlanan ankette, Büyükşehir Belediyesinin, Başkent'te engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalarına ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Engelliler Haftası'na özel kamuoyu anketinde vatandaşlara, Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere ve öğrencilere yönelik; yemek yardımından, tatil hediyesine, bu haftaya özel etkinliklerinden, sağlık, temizlik, psikolojik destek, ulaşım ve fizyoterapi hizmetlerine kadar pek çok konuda görüşleri soruluyor, bilgiler sunuluyor.

Başkentiler, 16 Mayıs Salı gününe kadar Kızılay Metro İstasyonu içindeki Anket Merkezinden, metro istasyonlarında bulunan kent ekranlarından, Ankara Büyükşehir Belediye binasındaki dilekçematikler ve "anket.ankara.bel.tr" internet adresinden ankete katılabilecek.