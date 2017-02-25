Büyükşehir Belediyesi’nden Kadınlara Pozitif Ayrımcılık

Araç filosunu yenileyerek daha rahat ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı gruplar, kadın ve kız öğrenciler,...

Araç filosunu yenileyerek daha rahat ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı gruplar, kadın ve kız öğrenciler, 65 yaş üzerindeki vatandaşların gece saatlerinde evlerine rahat ve sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla otobüs güzergahlarında durak dışı indirme-bindirme uygulaması başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla, kent merkezinde toplu ulaşımdan faydalanan kadınlar, dezavantajlı gruplar ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlar için yeni bir uygulama başlatıldı. Şehir içinde Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile seyahat eden dezavantajlı gruplar, kadın ve kız öğrenciler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılacak. Uygulama ile belediyenin toplu ulaşım araçları, kış saatlerinde 19.00'dan itibaren, yaz saatlerinde ise 20.00'dan itibaren tüm güzergahlarda durak harici indirme ve bindirme yapılabilecek.

Mesafe kısalacak

Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta hayata geçirdiği yeni uygulama ile dezavantajlı gruplar, kadın ve kız öğrenciler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, gece saatlerinde evlerine kısa mesafelerde inerek daha rahat bir şekilde ulaşabilecek.

Uygulama vatandaşları sevindirdi

Toplu ulaşımdan yararlanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yeni uygulamanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, gece saatlerinde evlerine artık daha rahat ulaşabileceklerinin sevincini yaşadıklarını dile getirdi. Vatandaşlar, uygulama nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya teşekkür etti.