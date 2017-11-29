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Büyükşehir Belediyesi’nden Okullara 25 Bin Adet Top

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Büyükşehir Belediyesi’nden Okullara 25 Bin Adet Top
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte okullara 25 bin adet top dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte okullara 25 bin adet top dağıtıldı. Top dağıtım töreni öncesi Karizma Show tarafından gerçekleştirilen akrobatik smaç gösterileri büyük beğeni aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal, kültürel ve sportif faaliyet ve çalışmalara desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün 712 okul, 184 bin 366 öğrenci, 151 amatör spor kulübüne 25 bin adet top dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz top dağıtım merasimine hoş geldiniz. Bugün 25 bin top sporcularla buluşacak. Böylece 700 okulumuz 20'şer topla buluşacak. 185 bin öğrenci sporun branşlarında başarılı olmak için gayret sarf edecekler. Gençler bizim her şeyimiz, bu iş sadece Milli Eğitim'in görevi değil, yerel yönetimlerinde bu konuda sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Spor, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıkoyuyor. Enerjisini sağlıklı şekilde kullanmasını sağlıyor. Spor, disiplini, başarıyı, rekabeti getiriyor. Bizi biz yapan değerleri özümsemeyi gerektiriyor. Bu genç kardeşlerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Kafaoğlu ayrıca yarın Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın, U-21 Milli Takımı Teknik Direktörü Emre Aşık'ın ve eski Hakem Mustafa Çulcu'nun katılacağı bir programa da katılımcıları davet etti. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise yaptığı konuşmada, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Devletin imkanları ile yaptıklarımız ile bazen yetersizlikler oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu katkıyı esirgememesi bizi mutlu etti. Tüm şehir olarak, tüm kamu kuruluşları ile sizlere güzel hizmetler sunmak için el birliği ile kenetlendik" dedi.

Konuşmalar sonrasında Karizma Show tarafından gerçekleştirilen akrobatik smaç gösterileri davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Şov sonrası protokol üyeleri tarafından okullara topların teslimi gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ve ASKF Başkanı Metin Mengüç ile çok sayıda davetli katıldı.

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