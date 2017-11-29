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Büyükşehir Belediyesi’nden Sürücülere Maraton Uyarısı

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Büyükşehir Belediyesi’nden Sürücülere Maraton Uyarısı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan "3. Uluslararası Mersin Maratonu" dolayısıyla bazı yolların belli saatlerde...

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan "3. Uluslararası Mersin Maratonu" dolayısıyla bazı yolların belli saatlerde trafiğe kapatılacağını belirterek, kapalı yollar ve güzergah üzerinde park yapmamaları konusunda sürücüleri uyardı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu kapsamında, 3 Aralık Pazar günü parkur güzergahı trafiğe kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 2 Aralık Cumartesi günü saat 22.00'den itibaren maratonun gerçekleştirileceği güzergahlar üzerine araç park edilmemesi gerektiğini belirterek, saat 22.00 itibariyle maraton güzergahlarında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli çalışmalar başlatılarak, park yapan araçların kaldırılacağını bildirdi.

Maratonunun pazar günü saat 09.00'da başlayacak olan 42 kilometre 195 metre koşusu ile tekerlekli iskemle koşusunun parkur güzergahı Forum Alışveriş Merkezi'nden başlayacak. Tulumba Köprüsü istikametinde ilerleyen parkur, Hilton Kavşağı'ndan sağa dönerek Adnan Menderes Bulvarı boyunca devam edecek. Babil Kavşağı'ndan Viranşehir'e dönüş yapacak koşucular, İçel Anadolu Lisesi'nin önünden geçip, Soli Center'dan dönüş yaparak aynı güzergahı kullanacak. Viranşehir sahilinden devam edecek olan koşucular, tekrar Adnan Menderes Bulvarı'ndan çıkıp sahil şeridi boyunca giderek, Ahmet Taner Kışlalı Köprüsü'ne ulaşacak. Köprüden dönüş yapan sporcular, İsmet İnönü Bulvarı, Cumhuriyet Alanı, Çamlıbel, Tulumba Köprüsü, Güleryüz Kavşağı'nı geçtikten sonra 100 metre ilerleyerek 1. Cadde üzerinden İtfaiye Kavşağı'ndan dönerek bitiş noktasına ulaşacak.

Aynı alışveriş merkezinden saat 09.10'da başlayacak olan 15 kilometre koşusu ise Tulumba Köprüsü istikametinde ilerleyecek. Hilton Kavşağı, İsmet İnönü Bulvarı'nı takip eden parkur, Cumhuriyet Alanı, Çamlıbel, Tulumba Köprüsü, 1. Cadde güzergahından bitiş noktasında sona erecek.

Her yıl Mersinliler tarafından yoğun bir katılımın sağlandığı 5 kilometrelik halk koşusu saat 10.00'da başlayacak. Tulumba Köprüsü istikametinde ilerleyecek olan parkur, Hilton Kavşağı'ndan sağa dönerek Adnan Menderes Bulvarı boyunca devam edecek. Halk koşusu parkuru, Mersin İdman Yurdu Meydanı ve Beşiktaş Meydanı geçildikten sonra yunuslu göbekten sağa dönerek Dumlupınar Lisesi önünde son bulacak.

Bu yıl geçen yıllardan farklı olan parkurlara eklenen çocuk maratonu parkuru ve özel sporcular parkuru ise alışveriş merkezinden başlayacak ve ilk göbekten dönüş yapan sporcular aynı noktada koşuyu tamamlayacak.

Göğüs numaraları fuardan alınabilecek

Öte yandan, Maraton Fuarı 1-2 Aralık tarihleri arasında Forum Alışveriş Merkezi'nde yapılacak. Maraton katılımcıları, göğüs numarası, çip, tişört ve çantalarını Maraton Fuarı'nda temin edebilecek. Maraton Fuarı'nı tüm ziyaretçiler ücretsiz olarak gezebilecek ve yarış malzemeleri Maraton Fuarı dışında başka hiçbir yerde ve zamanda dağıtılmayacak. Maraton Fuarı 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak. Başka bir sporcu adına yarış kitini almak isteyen yarışmacılar, yarış kitini alacakları sporcu veya sporculara ait kimlik fotokopilerini yanlarında getirerek, yarış kitlerini edinebilecek.

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