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Büyükşehir Belediyesinin Profesyonel Fotoğraf Eğitimi Sürüyor

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Büyükşehir Belediyesinin Profesyonel Fotoğraf Eğitimi Sürüyor
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi Talas'ta devam etti.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi Talas'ta devam etti. Her ay şehrimizin eşsiz güzelliğe sahip değerlerini yerinde gören ve fotoğraflayan katılımcılar bu ay Talas'taki tarihi evlerin fotoğraflarını çektiler.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesindeki profesyonel fotoğraf eğitimine katılan yaklaşık 200 fotoğrafçı otobüslerle Talas'a gitti. Yaman Dede konağı ile başlayan Talas'taki tarihi tur, tarihi konak ve camilerle devam etti. Uygulama gezisine katılan fotoğrafçılara hem fotoğrafçılık konusunda uygulamalı eğitim verildi hem de Talas'taki tarihi evlere ilişkin bilgiler aktarıldı.

Geziye katılanlar, şehrimizin farklı değerlerini görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kayseri'nin herkes tarafından bilinmeyen güzelliklerini görme ve fotoğraflama fırsatı bulduklarını ifade eden katılımcılar kendilerine böyle bir fırsatı sunduğu için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediyesinin Profesyonel Fotoğraf Eğitimi Sürüyor

Büyükşehir Belediyesinin Profesyonel Fotoğraf Eğitimi Sürüyor

Büyükşehir Belediyesinin Profesyonel Fotoğraf Eğitimi Sürüyor

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