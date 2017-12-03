  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 17 °C

Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Sahasında 3-0 Mağlup Oldu

» »
Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Sahasında 3-0 Mağlup Oldu
Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sahasında karşılaştığı Fındıklıspor'a 3-0 mağlup oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sahasında karşılaştığı Fındıklıspor'a 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligdeki kötü gidişatını sürdürerek, sahasında Fındıklıspor'a 3-0 mağlup oldu. Ev sahibi takım rakibi karşısında etkisiz bir oyun sergileyerek, 25-22, 25-20 ve 25-14'lük setlerle sahadan mağlup ayrıldı. Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Muhammet Çatar maç sonrası yaptığı açıklamada, kötü gidişata bir an önce nokta koymaları gerektiğini belirtti. Takım olarak maç genelinde kötü bir performans sergilediklerini ve 3-0 yendiklerini belirten Çatar, "Sahamızda üst üste maçlar kaybettik. Tabi maç geneline baktığımızda yine bireysel hata oranımız çok yüksekti. Biz ligde kalan maçları en iyi şekilde oynayıp, toplayabileceğimiz en maksimum puanı toplamak istiyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Malatyaspor U21 Takımında Galibiyet Özlemi Sona Erdi03 Aralık 2017 Pazar 11:58
  • Özhan Canaydın Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu03 Aralık 2017 Pazar 11:58
  • Türk Boks Kulübü Ec Boxing Şampiyonlar Yetiştiriyor03 Aralık 2017 Pazar 11:43
  • Aslan’ın Savunması Uyarı Veriyor03 Aralık 2017 Pazar 11:18
  • Trabzonspor İle Antalyaspor 43 Randevuda03 Aralık 2017 Pazar 10:58
  • 3. Uluslararası Mersin Maratonu’na Binlerce Kişi Katıldı03 Aralık 2017 Pazar 10:43
  • Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu’na Spor Salonu03 Aralık 2017 Pazar 10:28
  • İstanbul’dan Geldi, Köy Çocuklarına Ücretsiz Karate Öğretiyor03 Aralık 2017 Pazar 10:08
  • Aliağaspor İçin Deplasman Fark Etmiyor03 Aralık 2017 Pazar 09:48
  • Hakemler Derneği’nden Açıklama03 Aralık 2017 Pazar 06:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti