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Büyükşehir Belediyespor’da Yeni Dönem

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Büyükşehir Belediyespor’da Yeni Dönem
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Belediyespor Kulübü'nün yeni başkanı oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Belediyespor Kulübü'nün yeni başkanı oldu.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu BUSKİ Konferans Salonu'nda yapıldı. Büyükşehir Belediyespor Kulübü eski Başkan Yardımcısı İlhan Satık, 2009-2017 yılları arasındaki faaliyet raporlarını genel kurula aktardı. Önergelerin ve değişikliklerinin genel kurul tarafınca oy birliği ile onaylanmasının ardından yönetim, 15'ten 13 kişiye düşürüldü. Yapılan seçimin ardından yeni yönetim belirlenirken Başkan Alinur Aktaş, kürsüye gelerek teşekkür konuşması yaptı.

Görev süresi biten yönetim kuruluna teşekkür eden Başkan Aktaş, "İlhan Satık başta olmak üzere, kulübe bugüne kadar hizmet etmiş herkese teşekkür ediyorum. Değişim ve dönüşüm, hayatın bir gerçeği. Futbolun popüler olduğu bir durumda, hele ki Bursa gibi bir şehirde, spor işlerini icra etmek zordur. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Avrupa'da kazandığı başarılarla tanıtımımıza katkı koymuş bir kurum. Bugüne kadar yapılanların üzerine koyarak ilerleyeceğiz. İşi daha ileri götürmek istiyoruz. Gençleri ve tecrübeli arkadaşları harmanlayarak bir yönetim oluşturduk. Vatandaşlarımıza daha fazla dokunarak ve altyapıya önem vererek elde edilen başarıları daha ileriye götürmek istiyoruz" diye konuştu.

Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Alinur Aktaş, Ahmet Köken, Ahmet Yıldız, Ahmet Bayhan, Murat Mestan, İbrahim Toprak, Dergah Alkan, Celalettin Güneş, Gökhan Dinçer, Fehim Ferik, İsmail Öztürk, Fuat Alpaslan, Kenan Kibar.

Denetim kuruluna ise Sadık Kibar, Ömer Furkan Banaz, Emircan Aydın seçildi.

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