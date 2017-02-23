BÜYÜKŞEHİR BİZİ BATIRDI

Samsun'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait SASKİ'ye 2.5 milyon liralık iş yapan taşeron firma alacağının bir kısmını alamayınca iflas etti. SASKİ alacağı doğrularken, icra kapıda.

Ekonomik sıkıntı içinde olan ve kredi çekmekte zorlanan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait SASKİ'ye 2.5 milyon liralık iş yapan taşeron firma hak edişinin tamamını alamayınca iflas etti. Firma ortaklarından İnşaat Mühendisi Mehmet Kaya, "SASKİ'yi icraya vereceğim" derken, SASKİ Genel Müdürü Demircioğlu, "Firma alacağının yüzde 70'i aldı. Ekonomik sıkıntı geçici bir durum" dedi.

Mehmet Kaya ve Mehmet Akif Aksoy İş Ortaklığı adlı taşeron firma, Samsun'un Tekkeköy İlçesi Yazılar ve Zafer Mahalleleri ile Canik İlçesi Kaleboğazı ve Hilal Tepe köylerinin alt yapı işleri için Büyükşehir Belediyesi SASKİ ile 2 milyon 500 bin liralık sözleşme imzaladı. Firma toplamda 52 km hat ve 5 adet depo, 2 adet terfi merkezini yapıp geçici kabulleri yaptıktan sonra Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü'ne teslim etti. Ancak firma ödemeleri taksit taksit alınca bir dönem sonra iflasını açıklamak zorunda kaldı.

SASKİ'Yİ İCRAYA VERECEĞİZ

Firmanın ortaklarından İnşaat Mühendisi Mehmet Kaya, SASKİ'den ödemeleri aylık parça parça aldıklarını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi SASKİ'den 800 bin lira alacakları olduğunu belirten Kaya, "Bizimde ödemelerimiz vardı. Alacağımızı alamadık. İflasımızı açıkladık, kara listeye düştük. Bankalar bloke koydu. Milletvekilleri ile Sivas Belediye Başkanı Sami Aydınla görüştük. Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a ilettiler ancak sonuç alamadık. Cumhurbaşkanlığı dahil heryere şikayet ettik sonuç alamadık. Daha önce OMÜ'ye 3 milyonluk iş yaptık problem yaşamadık. Karayollarına da iş yaptık, sorun yaşamadık. SASKİ'yi icraya vereceğiz" dedi.

EKONOMİK SIKINTI GEÇİCİ

SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu ise söz konusu firmanın kuruma 2.5 milyon liralık iş yaptığını alacağından yüzde 75'ini aldığını ve 800 bin lira alacaklı durumda olduğunu belirtti. "Bunlar kadar değişik adam görmedim" diyen Demircioğlu, "Hiç para alamamış gibi davranıyorlar. Bizlere 5 milyon liralık iş yapan ve halen alacağı olan müteahhitler var. Böyle davranmıyorlar. Parasını yüzde 75'ini 1 ay önce aldılar. Olayın özeti şu; İller Bankası'ndan kredi talebimiz olmuştu. Malum 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasındaki yaşanan süreçlerde bu talebimiz 7 ay sonra karşılanabildi. Köylere yapılan yatırımlar var. Geçici bir dönem ödeme sıkıntısı oldu. Arkadaşlar bizi heryere şikayet etmişler. Devletimizin geçmişte para ödeyemediği zamanlarda oldu. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı bu durum gerçekleşti. Firmanın bizden 800 bin lira alacağı vardır. Ekonomik sıkıntı geçici bir durum" dedi.

Zekeriya FIRAT / Özel Haber

Firma, Tekkeköy ve Canik İlçeleri'nde alt yapı yatırımı olarak, SASKİ'ye 2.5 milyon liralık iş yaptı. Firma alacağının bir kısmını alamayınca iflasını açıkladı.