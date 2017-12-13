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Büyükşehir, Bozava’daki Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

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Büyükşehir, Bozava’daki Çalışmalarını Yoğunlaştırdı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova'daki sıcak asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova'daki sıcak asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bozova İlçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde hizmet veren İlçe Devlet Hastanesi önünde başlatılan asfaltlama çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür eden Bozovalılar, yıllardır özlemini çektikleri hizmetlere Büyükşehir ile birer birer kavuştuklarını kaydetti. Daha önceden oldukça kötü durumda olan, çukur ve çamurdan dolayı ulaşımın güçlükle sağlandığı Hastane - Gaziantep Devlet Yol Ayrımı - OSB arası yolun altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, söz konusu yolu kısa sürede asfaltlayarak ilçe halkının hizmetine sundu. Büyükşehir Belediyesi'nin her yerde eşit hizmet ilkesi doğrultusunda hizmet verdiğinin altını çizen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aydın Yener, "Büyükşehir her yerde. Genel Sekreter Yardımcımız M. Emin Yeşiltaş başkanımızla birlikte incelediğimiz hastane yolumuzda ekiplerimiz çalışma başlattı. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Bozova İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Fatih Aksoy ve yolu sürekli kullanan araç sürücüleri ise yolun asfaltlanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Bozovalılar, modern semt pazarına kavuşuyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesince yaptırılan Modern Semt Pazarı inşaatında sona gelindi. Semt Pazarının tamamlanmasının ardından en kısa sürede hizmete açılacağı bildirildi. İlçeye daha önce sıcak asfalt hizmetinin yanı sıra sosyal tesis, semt sahası kazandıran ve Kent Parkı yapımına devam eden Büyükşehir Belediyesi'nin diğer bir yatırımı olan semt pazarı inşaatında sona gelindi.

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