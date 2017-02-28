Büyükşehir Çiftçileri Kontrolsüz Ateş Yakmamaları Konusunda Uyardı

İlkbaharın yaklaşmasıyla birlikte tarla ve bahçe bakımları başlarken, Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri kontrolsüz ateş yakmamaları konusunda uyardı.

İlkbaharın yaklaşmasıyla birlikte tarla ve bahçe bakımları başlarken, Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri kontrolsüz ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından son 15 gün içerisinde 20 adet bahçe ve 52 adet ot yangını olmak üzere toplam 72 yangına müdahale edildiği belirtilerek, vatandaşların bahçe ve tarla bakımlarını yaparken, ot ve çırpıların toplanması sırasında dikkat etmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, çok zararlı ot ve çırpıların yakılması halinde tedbir alınması gerektiği vurgulandı. Tedbirsiz ve gelişigüzel yakılan ateşlerin kontrolden çıkarak, can ve mal kaybı gibi bir felakete sebep olduğu belirtilen açıklamada, çiftçilerin bu konuda çok dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

İtfaiye'den eğitim çalışmaları

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangın olaylarının çıkmaması ve çıkan yangınlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğine yönelik vatandaşlara eğitimler de veriyor. Verilen bilgilere göre, eğitim çalışmaları kapsamında ilçe kaymakamlıkları ile yapılan işbirliği neticesinde başta çiftçiler olmak üzere, muhtar, imam, öğretmen ve öğrencilere seminerler verilerek, bilgilendirici broşürler dağıtılıyor.