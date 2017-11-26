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Büyükşehir Darende’de 3 Km Yeni Yol Açıyor

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Büyükşehir Darende’de 3 Km Yeni Yol Açıyor
Malatya'nın bütün ilçelerinin var olan sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Darende'de...

Malatya'nın bütün ilçelerinin var olan sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Darende'de yeni yol açma çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ilçeye bağlı Başkaya Mahallesini Mıllular Mahallesine bağlayacak 3 kilometre uzunluğunda yeni bir yol açıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 metre genişliğinde açılan yolun 2 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlandı. Kalan 1 kilometrelik bölümde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2 Mahalleyi birbirine bağlayacak yeni yol Hekimhan'a giden grup yoluna bağlanacak. Kazı ve dolgu çalışmalarının devam ettiği yol kayalık zeminden oluştuğu için çalışmalar zor şartlarda devam ediyor. Bu yıl açılması hedeflenen yolun altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra, önümüzdeki yıl da asfaltlaması yapılacak.

Başkaya ve Mıllular sakinleri yeni açılacak yolun hayatlarını kolaylaştıracağını belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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