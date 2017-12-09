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Büyükşehir, Evsizlere Soğuk Havada, Sıcak Yuva Oldu

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Büyükşehir, Evsizlere Soğuk Havada, Sıcak Yuva Oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Barınma Evi, soğuk kış günlerinde evsizlere sıcak yuva olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Barınma Evi, soğuk kış günlerinde evsizlere sıcak yuva olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 7 bin 878 vatandaşa hizmet veren Ulus'taki Barınma Evi, 2017 yılında 816 evsizin adresi oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, belediyelerin, insanın doğumundan son gününe kadar insan için hizmet veren kurumlar olduğunu belirterek, "Bu nedenle tüm vatandaşlarımıza adil davranmak, tümünü kucaklamak durumundayız. Bu kapsamda her kesime imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye gayret ediyoruz" dedi.

Başkentlilere, çevrelerinde karşılaştıkları evsizlerin, Büyükşehir'in şefkat eli Barıma Evi'ne ulaştırılmaları için Alo 153 Mavi Masa'yı arayarak ihbarda bulunabileceklerini belirten Başkan Tuna, "Ankara'da kimsenin aç ve açıkta olmaması için ekiplerimiz gece-gündüz çalışıyor. Her zaman söylediğim gibi, herkese kapımız açık. Evi olmayana sıcak bir yuva bulma, sorunu olana çözüm kapısıyız ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Binlerce evsize yuva oldu

Yılın 365 günü, 24 saat vatandaşa kapısı açık olan Barınma Evi; bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal problemi olan veya herhangi bir nedenle evden atılan, evini terk eden, barınma imkanı olmayan vatandaşlara hizmet veriyor. Açıldığı günden bugüne kadar 7 bin 878 sokakta kalmış vatandaşa hizmet veren ve vermeye de devam eden Barınma Evi, özellikle kış aylarında, aç, evsiz ve donma tehlikesiyle karşı karışa kalan vatandaşlara, ev tadında yemeklerin sunulduğu, ev ortamı kadar rahat, temiz ve sıcak bir yuva oluyor. Sabah kahvaltısı ve 4 çeşit akşam yemeği sunulan, temizlik ve hijyenleri için banyo yaptırılan, saçları kesilen, giysileri değiştirilen vatandaşlar, 70 yataklı yuvada, sıcacık bir ortamda rahat uyku uyuma imkanına kavuşuyor.

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