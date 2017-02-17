Büyükşehir Gaziantepspor, Kara Kartal’ı Konuk Edecek

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Garanti Süper Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Gaziantepspor, hafta sonunda lider...

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Garanti Süper Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Gaziantepspor, hafta sonunda lider Beşiktaş RMK Marine'yi sahasında konuk edecek.

Büyükşehir Gaziantepspor, Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakada, Beşiktaş'ı konuk edecek. Büyükşehir Gaziantep Spor Takımı Koordinatörü Ramazan Taşkın, hedefin lideri eli boş göndermek olduğunu söyledi.

Taraftara seslenen Koordinatör Taşkın, "Bizim için çok önemli olan Beşiktaş maçında puan ya da puanlar kazanmak istiyoruz. Böylesine önemli bir maçta taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Oldukça keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bu nedenle tüm spor severleri müsabakaya bekliyoruz" diye konuştu.