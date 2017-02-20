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Büyükşehir Gaziantepspor Metin Diyadin İstifa Etti

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Büyükşehir Gaziantepspor Metin Diyadin İstifa Etti
TFF 1. Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Büyükşehir Gaziantepspor sahasında Yeni Malatyaspor'a son dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Büyükşehir Gaziantepspor sahasında Yeni Malatyaspor'a son dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Metin Diyadin, Büyükşehir Gaziantepspor'un daha kısmetli teknik adama ve futbol şansı olan bir teknik adama ihtiyacı olduğunu söyleyerek görevinden ayrıldığını açıkladı.

Büyükşehir Gaziantepspor TFF 1. Lig'in 21. haftasının kapanış maçında sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'a son dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup olurken, Teknik Direktör Metin Diyadin görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Maçın ardından yaptığı açıklamada futbol olarak sahada çok güzel işler yaptıklarını belirten Diyadin, "Bu ligin en ofansif takımı Malatyaspor karşı sahadan en çok pozisyona giren takım bizdik. Ama ilk geldiğim günden beri birçok gol pozisyonlarına giriyoruz. Ama bir türlü olmayan bir şeyler var. Bunu kendime bağlıyorum. Bütün oyuncularımı bugüne kadar çalışma disiplini olsun her şeyle beraber cani gönülden tebrik ediyorum. İyi bir takım Büyükşehir Gaziantepspor en azından futbolu çok doğru oynayan bir takım. Maçta da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ama alınan skorlar doğal olarak herkesi üzüyor. Skorun iyi olmadığı bir tablo çıkınca her hafta ister istemez enerjimiz de düşüyor. Sanırım Büyükşehir Gaziantepspor'un biraz daha kısmetli teknik adama ihtiyacı olduğunu, futbol şansı olan bir teknik adama ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da herkese teşekkür ediyorum. Futbol olarak Yeni Malatyaspor'dan üstündük. Ama aradaki futbol skora yansımayınca bunların sorumlusu direkt teknik direktörler oluyor. Ben de bunun farkındayım. Bunun için bu sorumluluğu üzerime alıp daha şanslı teknik adamla beraber çok daha iyi güzel işler olacağını düşünerek, görevinden istifa ediyorum" diye konuştu.

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