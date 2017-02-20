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Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, 2-1 Mağlup Oldukları Yeni Malatyaspor Maçı Sonrası İstifa Ettiğini Açıkladı.

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Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, 2-1 Mağlup Oldukları Yeni Malatyaspor Maçı Sonrası İstifa Ettiğini Açıkladı.
IHAAW204551-SPO/20-02-2017 - Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, 2-1 mağlup oldukları Yeni Malatyaspor maçı sonrası istifa ettiğini...

IHAAW204551-SPO/20-02-2017 - Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, 2-1 mağlup oldukları Yeni Malatyaspor maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı. 20.02.2017 20:45:51 TSI NNNN

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