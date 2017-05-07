Büyükşehir Gaziantepspor - Ümraniyespor Maçının Ardında

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında Ümraniyepor'u 2-1 yendi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında Ümraniyepor'u 2-1 yendi. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ardından konuşan Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, oyunculardan yönetime kadar bütün camianın ligde kalabilmek amacıyla kenetlendiğini belirterek, bugün alınan skorun da bunun göstergesi olduğunu ifade etti. Ligden düşmemek için kazanmak mecburiyetinde olduklarını belirten Kalpar, "Her şeyden önce bizim açımızdan çok çok önemli ve değerli bir maç oynadık. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü rakiplerimiz de kazanıyordu. Oyuncularımızın arzu ve isteği sahaya yansıdı ve galibiyeti hak eden takımım oldu. Çok zor gol atıyoruz ama çok basit gol yiyoruz. Ama ne olursa olsun ikinci golü de kafayla bulduk. Çocukların arzu ve istediği doruk noktadaydı. Bugün oynadık ve kazandık. Biz arzu ve isteğimizi sonuna kadar böyle devam ettireceğiz. Böyle devam ettirdiğimiz sürece de ligde kalacağız" dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise karşılaşmada fotoğraflık bir gol attıklarını ama golün kazanmak için yeterli olmadığını ifade etti. Bu müsabaka ile 11 maçlık yenilmezlik serilerinin bozulduğunu belirten Sözeri, "İki taraf için de bıçak sırtı bir maç oldu. Biz Play-off hedefliyoruz. Rakibimiz de düşmemek için çalışıyor. Oyuncularımız birinci ve ikinci bölgeye geçişleri iyi yaptı ama üç ve dördüncü geçişlerde zorlandık. Maalesef mağlup olduk. 11 maçlık yenilmezlik serimiz, bu mağlubiyetle sona erdi. Takımızda da ister istemez sezonun sonunu getirdi. Fiziksel ve mental yorgunluklar göze çarpsa da iyi mücadele ettik. Ama Gaziantep fırsatı iyi değerlendirdi ve kazandı. Gaziantep'e kümede kalma yolunda da başarılar dileriz" diye konuştu.