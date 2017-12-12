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Büyükşehir Güzelyurt Konutları İçin Son Başvuru 15 Aralık

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Büyükşehir Güzelyurt Konutları İçin Son Başvuru 15 Aralık
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 2'nci Etap Güzelyurt Sosyal Konutları ihale usulüyle satışa çıkarılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 2'nci Etap Güzelyurt Sosyal Konutları ihale usulüyle satışa çıkarılacak. Halka arz edilecek 205 konut için 15 Aralık Cuma 2017 günü saat 16.00'a kadar Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'ya başvurulacak.

Göreve geldiği günden bu güne hayatın her alanına dokunan çalışmalarla sosyal belediyecilik anlayışını önceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, göçle beraber artan konut sıkıntısını gidermek amacıyla toplu konut projelerini hızlandırdı. Bu çerçevede Aydınlar, Seyrantepe ve Güzelyurt mahallelerinde yaşanan sıkıntıyı çözümleyen Şahin, bölgeyi kentsel dönüşüm alanı içinde toplu konuta çevirdi. 11 bloklu Güzelyurt Sosyal Konutları, Gaziantep'in Doğu girişinde kentin algısını değiştirecek. Yapımına 2015 yılı Mayıs ayında başlanılan brüt 132 metrekare genişliğindeki konutlar, 10 Temmuz 2017 itibariyle satışı sunulmaya başlandı. İlk etapta 222 adet 2 artı 1 evlerin satışını yapan Büyükşehir Belediyesi, satışları açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirdi.

İkinci etap satışlarda en düşük muhammen bedeli, 72 bin TL olan konutlar için daire bedelinin yüzde 25'ini peşin, kalan kısmını 12 eşit taksitte ödenecek. Örnek daireyi görmek isteyen vatandaşlar, görevliler tarafından gezdirilecek.

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