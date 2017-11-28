BÜYÜKŞEHİR HANGİ İLÇELERDE BAŞROLDE?

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde geçenlerde bir toplantı düzenlendi.

Toplantı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından Kasım ayında kabul edilen ve yürürlüğe giren Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yönetmeliklerini kapsadı.

Konu ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, “Hafta başında Terme’ de ulaşım sorunları ve bunların uzun vadeli kalıcı çözümüne ilişkin toplantı

gerçekleştirmiştik. Son bir yıldır özellikle tüm Samsun’da bütün ilçelerimizi gezdik ve yerinde toplantılar yaparak ulaşım hizmetini veren aktörler ve bu hizmeti alan kullanıcıların sorun ve önerilerini dinledik. Şimdi de bunların çözüm yollarını uygulamaya başlayacağız.

Samsun Büyükşehir Belediyesini kapsayan ilçeler arasında Alaçam ve Yakakent var mı?

Buralara da ulaşım servisi yapılıyor mu?

Samsun Büyükşehir Belediyesi, il merkezinde mi hizmet veriyor sadece, bu hizmet ilçeleri de içine alıyor mu?

Kısaca Büyükşehir tüm ilçelerde başrolde oynayan aktör mü, yoksa bazılarında figüranlık mı yapıyor?



Tüm ilçelerde yaşayanlar Büyükşehir Belediyesinin bütün hizmetlerinden yararlanıyor mu?

Yararlanmıyorsa neden?



Örneğin Samsun Büyükşehir Belediyesi Otobüs işletmesinin otobüsleri sadece il merkezinde mi tur atıyor, yoksa ilçelere de gidiyor mu?

Gitmiyorsa neden gitmiyor?

Oralarda yaşayanlar Büyükşehir’de yaşamıyorlar mı?

Örnek vereyim: Yakakent İlçesi’ne gidiyor mu belediye otobüsleri, gitmiyorsa neden gitmiyor?

Seçim zamanı geliyor.

Ulaşım hizmeti götürülmeyen ilçelerden oy istemeye gidilecek.

Orada vatandaş bize hizmet vermeyene oy yok derseler ne olacak?

Başrolde oynayan aktörler de bazı filmlerde, senaristler ve rejisörler tarafından öldürülmüş oluyor, bu unutulmamalıdır.



PARKOMAT VE İSYAN

Sonunda bu da oldu ve vatandaş parkomatlarla ilgili uygulamaya isyan etti.



Oysa uygulamanın yanlış olduğu hakkında mahkeme karar vermişti.

Ancak ne hikmettir ki bu kararı ne ihaleyi alan firma ne de ihaleyi yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi dikkati bile almadı.

Yani her iki taraf da mahkeme kararına uymayarak suç işlemeye başladı.

Hatta bunu da ısrarla sürdürür hale geldi.

Acaba siyasi nedenlerle mi uygulanamıyor bu karar?

Yoksa başka nedenleri mi var?

Bu soruları ben sormuyorum, araçlarını kısa süreli parklarda bile kesilen makbuzlara isyan eden vatandaşlar soruyor.

Hatta iş o kadar ileri gitmiş duruma ki, uygulamanın iptal edilmesine rağmen sürmesi de artık homurdanmalara yol açıyor.

Bu işe bir an önce el atılmalı ve mahkeme kararı uygulatılmalıdır sanırım.

Çünkü artık parkomatçılarla vatandaşlar arasında istenmeyen tartışmalar çıkabilecek gibi geliyor bana.

İnşallah böyle bir olay yaşanmadan sorun çözülür.



PEMBE GÖZLÜKLERİ ÇIKARIN ARTIK

Temel Japonya'dan bir gözlük almış. Tam tamına da iki yüz Amerikan Doları ödemiş gözlüğe. Bu kadar para verilir mi bir gözlüğe demeyin.

Verilir elbet.

Çünkü Temel'in aldığı gözlük karşısındaki insanı çırılçıplak gösteriyormuş.

Temel gözlüğü cebine koymuş uçağa atlayıp Türkiye'ye memleketine gitmiş.

Gözlükleri takmış gözüne ve evinin kapısını anahtarla açıp içeri girmiş.

Bir de ne görsün; Fadime ve Dursun çırılçıplak.

Gözlükleri çıkarmış gözlerinden bakmış karşısındakiler yine çırılçıplak.

Başlamış söylenmeye: Ula bu kadar para verduk, habu gözlukler bozuk çıktu da…

Artık Samsun'da da birileri gözlerindeki pembe gözlükleri çıkarmak zorundadırlar.

Pembe gözlükleri takanlar “Samsun’da şunları da yapacağız “ demelerine rağmen neleri gerçekleştirdi?

Tersane denildi olmadı.

Otomobil fabrikası üzerinde duran yok. Sanayi taşınsın deniliyor, insanlar isyanlarda.

Artık şu pembe gözlükler çıkarılıp Samsun’un gerçekleri çıplak gözle görünse ne güzel olur değil mi?