Büyükşehir hatasından vazgeçmeli

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Samsun Şube Başkanı Necdet Güneysu, Atakum Tarım Meslek Lisesi alanın eğitim alanından kent parkı alanına çevrilmesine tepki göstererek, "Büyükşehir Belediyesi hatasından vazgeçmeli" dedi

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Samsun Şube Başkanı Necdet Güneysu, protokol cami yapılacağı gerekçesiyle boşaltılan, ardından velilerin başlattığı hukuksal mücadele sonucu yeniden dini tesis alanından eğitim alanına döndürülen Atakum Tarım Meslek Lisesi ile ilgili son alınan karara tepki gösterdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla eğitim alanının kent parkı olarak değiştirildiğini belirten Güneysu, "30-35 Bin metre karelik bir alanda Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 ve 32 derslikli iki okul planlaması yapılmış olup Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihalelerinin yapıldığı ve yüklenici firmaya teslim edilme aşamasında olduğu bilgisini aldık" dedi.

OKULA İHTİYAÇ VAR

Güneysu şöyle devam etti; "Atakum da ikili eğitim yapan okul sayısı 10 un üzerindedir. İlçe nufusunun her yıl ortalama 12 bin arttığı hesaplandığında bu bölgenin değeri bir kez daha anlaşılmaktadır. İl genelinde 800 yeni dersliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemde şehir merkezi gibi yeni okul alanı üretilemeyen bir bölgede bu okullara ihtiyaç vardır. 2019 a kadar tekli eğitim sistemine geçilmesi için belediyelerin şehir merkezlerinde, nufus yoğunluğunun olduğu bölgelerde okul alanı üretmesi gerekirken mevcut okul alanını bu şekilde değerlendirmesi bu hedefe ters düşmektedir.Büyükşehir Belediyesi hatasından vazgeçmeli" diye konuştu. Güneysu, yeni okul yapımı konusunda ihalenin düzenlendiğini açıkladı.

NE OLACAK BİLİNMİYOR

Samsun İl Millli Eğitim Müdürü Çoşkun Esen, Atakum Tarım Meslek Lisesi'nin yıkılan alanına yeniden eğitim kurumu yapılmak için ihale düzenlendiğini doğruladı. Esen, bundan sonraki atacakları adım ile ilgili bilgi vermedi.

Samsun'un Atakum ilçesine protokol cami yapılacağı gerekçesiyle Tekkeköy'e taşınan ve sonrasında yıkılan okulla ilgili öğrenci velilerin başlattığı hukuki mücadele sonuncunda söz konusu alan dini tesis alanından eğitim alanına çevrilmişti. Büyükşehir Belediyesi'nde son alınan kararla söz konusu alan kent parkı alanına çevrildi. Kent parkına çevrilen alanla ilgili başka bir detay ortaya çıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından söz konusu alana yeni okul inşa edilmesi için ihalenin düzenlendiği ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürü Çoşkun Esen "İhale yapıldığı doğrudur "dedi. Bundan sonra atacakları adım ile ilgili konuşmaktan kaçındı.

Zekeriya FIRAT / ÖZEL HABER