Büyükşehir İki Aileye Daha Yardım Elini Uzattı

Hayata geçirdiği hizmetlerle belediyeciliğin sadece alt yapı ve üst yapı yatırımlarından ibaret olmadığını kanıtlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi,...

Hayata geçirdiği hizmetlerle belediyeciliğin sadece alt yapı ve üst yapı yatırımlarından ibaret olmadığını kanıtlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı'da evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılmaz hale gelen Şaban Canbaz ve Münyamin Özcan'a sahip çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, zor günlerinde iki aileyi yalnız bırakmayarak eşya desteğinde bulundu.

Dev yatırımlarla şehre değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü hizmetlerle vatandaşların zor günlerinde yanında yer alıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılmaz hale gelen Şaban Canbaz ve Münyamin Özcan'a sahip çıktı. İlk olarak Saruhanlı ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde ikamet eden Şaban Canbaz ve ailesini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinatörlüğü personeli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Manisalı vatandaşların iyi gününde olduğu kadar kötü günlerinde de her zaman yanında olduklarını ileten Büyükşehir Belediyesi personeli Canbaz ailesine televizyon, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi birçok eşyayı teslim etti.

İlçe koordinatörlüğü personeli daha sonra Kepenekli Mahallesi'nde ikamet eden Münyamin Özcan ve ailesini ziyaret etti. Evlerinde çıkan yangın sonucu zor günler yaşayan Özcan ailesinin imdadına yetişen Büyükşehir Belediyesi aileye eşya yardımında bulundu. Özcan ve Canbaz ailesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.