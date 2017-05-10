Büyükşehir İle Engeller Kalkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların akülü araçlarıyla rahatça gezebilmeleri için şehrin muhtelif noktalarına şarj istasyonları kuruyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların akülü araçlarıyla rahatça gezebilmeleri için şehrin muhtelif noktalarına şarj istasyonları kuruyor.

Büyükşehir Belediyesi, akülü araç kullanan engelli vatandaşların önemli bir sıkıntısını daha sona erdirdi. Akülü araçlarının şarjının uzun süre dayanmaması yüzünden tedirginlik yaşayan engelli vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursaray istasyonları ve Merinos'a yerleştirilen akülü araç şarj istasyonları sayesinde büyük bir dertten kurtulmuş oldu. Akülü araç şarj istasyonlarında araçlarını şarj eden engelli vatandaşlar, gönül rahatlığı ile kent içinde dolaşma imkanına kavuşmuş oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kamuya açık alanlardaki bütün engelli bir bir kaldırdıklarını söyledi. Yol ve kaldırımlardan, bina girişlerine kadar alanların engelli vatandaşların kolay kullanımına uygun olarak yeniden tasarlandığını ifade eden Başkan Altepe, "Akülü araç kullanan engelli vatandaşlarımızın önemli sorunların birini de yeterli şarj ünitesi bulunmamasıydı. Akülü araçların tamir ve bakımı yönünde zaten destek veriyorduk. Şimdi de şarj üniteleri ile bu meseleyi büyük ölçüde çözmüş olduk" diye konuştu.