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Büyükşehir İstanbul 2017 Eyaf Expo Engelsiz Yaşam Fuarında

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Büyükşehir İstanbul 2017 Eyaf Expo Engelsiz Yaşam Fuarında
Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin kendileri için gerekli olan ürün, teknoloji ve hizmetlere ulaşmalarını sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen...

Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin kendileri için gerekli olan ürün, teknoloji ve hizmetlere ulaşmalarını sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Fuarı'na katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı, fuara ayrı bir renk kattı.

İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi'nde 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı'na çeşitli sivil toplum kuruluşları, yurt dışı ve yurt içi medikal firmaları, operatör firmaları, İstanbul il ve ilçe belediyeleri katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı standı, fuarda yoğun ilgi gördü, fuara ayrı bir renk kattı. Stant çalışmaları hakkında bilgi alan vatandaşlar, Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bakanlığı dönemindeki gibi çalışmalarını yerelde de devam ettirmesinin, tecrübesinin ve icraatlarının Gaziantep için avantaj olduğunu söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, "Türkiye'de kurulan ilk Engelliler Daire Başkanlığımız, Engelsiz Yaşam Fuarı'nda 4 gün boyunca "Engelsiz Kent Gaziantep" sloganı doğrultusunda yapmış olduğu çalışmaları tanıttı. Standımız, fuarın öne çıkan stantların arasındaydı. Tüm dünyada ve ülkemizde engelliler için birçok çözüm, teknoloji ya da ürün bu fuarda sergilendi. Engelsiz Yaşam Fuarı engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin kendileri için gerekli olan ürün, teknoloji ve hizmetlere daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Engellilerin ve engelli yakınlarının yeniliklerle, gelişmelerle bilgi sahibi olmalarını sağlamak, yerel yönetimlere engelliler için yaptıkları mimari, kentsel düzenlemelerle ve faaliyetlerle ilgili destek sağlamak Engelsiz Yaşam Fuarı'nın ana hedefleri arasında yer aldı" dedi.

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