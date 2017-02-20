Büyükşehir Koşusunu Mister Strong Kazandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu'nu, Doğan Küçükemre'nin sahibi olduğu 5 yaşındaki Mister Strong kazandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu'nu, Doğan Küçükemre'nin sahibi olduğu 5 yaşındaki Mister Strong kazandı.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda düzenlenen ve 4+ yaşlı safkan İngiliz atlarının sezon içerisindeki en önemli randevularından biri olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu, programın 4. yarışı olarak gerçekleştirildi. Keyifli mücadeleyi geçen yıl olduğu gibi Doğan Küçükemre'nin sahibi olduğu Mister Strong kazandı.

Kupasını Cevheribucak'tan aldı

Kum pistte 1400 metre mesafede gerçekleştirilen koşuda, 4+ yaşlı 6 safkan İngiliz atı birincilik mücadelesi verdi. 97 bin TL ikramiyeli koşuda, kazanan Mister Strong isimli safkanın ardından ikinciliği Duquan, üçüncülüğü Divine Heart aldı. Mister Strong'un sahibi adına Yağız Küçükemre'ye kupasını, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Cevheribucak verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, safkanın jokeyi Ahmet Çelik'e hediyesini verirken, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Şahin ise günün anısına safkanın ilgilisi Yağız Küçükemre'ye bir buket çiçek sundu.

Törene, YKK Üyesi ve TJK Asli Üyesi Behçet Homurlu, TJK Asli Üyesi Mehmet Milli ile Adana Hipodrom Müdürü Burhan Şatır da katıldı.