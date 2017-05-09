Büyükşehir Meclis Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2016 mali yılı bütçesi 770 milyon TL olarak açıklandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2016 mali yılı bütçesi 770 milyon TL olarak açıklandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon toplantısı Meclis Başkanıvekili Turan Çakır başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Komisyonda, 48 gündem, 1 de gündem dışı olmak üzere toplam 49 gündem maddesi kabul edilerek meclise gönderildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2016 mali yılı tahmini bütçesi 620 milyon iken, 150 milyon ek ödenek ile birlikte 2016 mali yılı bütçe kesin hesabı 770 milyon TL olarak açıklandı. Komisyonun gündem maddelerinden biri olan 2016 mali yılı kesin hesabı görüşüldü. 2016 mali yılı bütçesi 620 milyon TL olan Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında 770 milyon gider yaparak 150 milyon TL borçlandı.

Yapılan yatırımların çoğunu borçlanarak yaptıklarını ifade eden Meclis Başkanvekili Turan Çakır, "Büyükşehir Belediye hizmetlerini keşke borçlanmadan yapabilsek. Bizim kendi özel hayatımızda bile beklentilerimiz çok yükseldi. Bunu şehir bazında düşündüğünüzde, şehrin en ücra köşesinde oturan vatandaşlarımız haklı olarak toplu taşıma aracı istiyor, kanalizasyon istiyor, yol istiyor. Çünkü ülkenin her yerinde alt geçitler, üst geçitler, köprüler yapılıyor. Biz de bunları yapmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediye sınırları genişledi. Başkanlarımızın da talimatı ile hizmetlerin hayata geçmesi noktasında gayret sarf ediyoruz. Bunları hayal etmek güzel, projelendirmek güzel ama bir de ekonomik boyutu var. Bizim gibi orta ölçekli illerinde maalesef bunları son 2 yılda borçlanarak yapıyoruz. Bu zamana kadar hiç fuzuli harcamalarımız olmadı. 5 bin kilometre grup yolumuz var. Bunun 2,5 yılı içerisinde bin 500 kilometreye yakın oranda yolları yaptık. Çıtamız yükseldi ama gelirimiz aynı oranda yükselmedi. Bunu borçlanma ile yapıyoruz. Yapılan yatırımların birçoğunu maalesef borçlanma ile yapıyoruz. Biz borçlanıyoruz ama şehrin yaşanabilirliğini, şehrin kalitesini yukarı taşıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Komisyonda ayrıca Canik Belediyesi tarafından gündeme getirilen FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin bir bölümünün dini tesis alanı olması maddesi de "tekrar eğitim alanı olarak kullanılması" ibaresi ile değiştirilerek komisyonun onayına sunuldu. Madde, oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Ayrıca, Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınması için iş yeri sahiplerine tebligatların gönderildiği belirtilirken, taşınmanın 6 ay sonra gerçekleşmesi yönündeki madde de kabul edilerek meclise gönderildi.