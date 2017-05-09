Büyükşehir Meclis Toplantısı Çarşamba Günü Yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı toplantısını 10 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı toplantısını 10 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

Meclis Salonunda 10 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00'te yapılacak olan toplantının gündeminde öncelikli olarak imar maddeleri yer alacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı kesin hesabının görüşülmesi, ücret tarifesinin itfaiye hizmetleri ile ilgili bölümlerinde güncelleme yapılması, Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, kardeş kent teklifi gibi konular da meclis toplantısının gündeminde yer alıyor.

Toplantıda ayrıca komisyonlardan gelen raporlar da görüşülerek karara bağlanacak.