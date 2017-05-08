Büyükşehir Meclisi Toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısını yaptı. Toplantıda 87 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısını yaptı. Toplantıda 87 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısına Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlık etti. Savruk, toplantının başında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatını hatırlatarak meclis adına Ahmet Hamdi Gül'e rahmet, Abdullah Gül başta olmak üzere Gül ailesine başsağlığı temennilerinde bulundu.

Meclis toplantısında ağırlıklı imarla ilgili konular olmak üzere 87 madde görüşüldü. Meclis üyeleri görüşülen maddeleri oylayarak karara bağladılar.