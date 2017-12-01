Büyükşehir Meclisinde Bütçeler Kabul Edildi

Adana'da Büyükşehir, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova Belediyeleri'nin 2018 yılı bütçeleri kabul edildi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde sona gelindi. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün başkanlığında gerçekleştirilen oylamada Büyükşehir Belediyesi, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova Belediyeleri'nin 2018 bütçeleri kabul edildi.
Belediyelerin bütçeleri şöyle:
Büyükşehir Belediyesi:
Gelir bütçesi: 1 milyar 680 milyon TL
Gider bütçesi: 1 milyar 865 milyon TL
Seyhan Belediyesi:
Gelir bütçesi: 455 milyon TL
Gider bütçesi: 555 milyon TL
Yüreğir Belediyesi:
Gelir Bütçesi: 205 milyon TL
Gider Bütçesi: 205 milyon TL
Çukurova Belediyesi:
Gelir Bütçesi: 240 milyon TL
Gider Bütçesi: 229 milyon TL
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