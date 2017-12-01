  • BIST 103.559
  • Altın 161,864
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Büyükşehir Meclisinde Bütçeler Kabul Edildi

» »
Büyükşehir Meclisinde Bütçeler Kabul Edildi
Adana'da Büyükşehir, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova Belediyeleri'nin 2018 yılı bütçeleri kabul edildi.

Adana'da Büyükşehir, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova Belediyeleri'nin 2018 yılı bütçeleri kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde sona gelindi. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün başkanlığında gerçekleştirilen oylamada Büyükşehir Belediyesi, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova Belediyeleri'nin 2018 bütçeleri kabul edildi.

Belediyelerin bütçeleri şöyle:

Büyükşehir Belediyesi:

Gelir bütçesi: 1 milyar 680 milyon TL

Gider bütçesi: 1 milyar 865 milyon TL

Seyhan Belediyesi:

Gelir bütçesi: 455 milyon TL

Gider bütçesi: 555 milyon TL

Yüreğir Belediyesi:

Gelir Bütçesi: 205 milyon TL

Gider Bütçesi: 205 milyon TL

Çukurova Belediyesi:

Gelir Bütçesi: 240 milyon TL

Gider Bütçesi: 229 milyon TL

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saü’de ‘Kudüs Bilinci’ İsimli Etkinlik Düzenlendi01 Aralık 2017 Cuma 17:33
  • Başbakan Yıldırım’dan Çiftçilere Müjde01 Aralık 2017 Cuma 16:53
  • Ahmet Ertürk, Kuşadası İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti01 Aralık 2017 Cuma 16:53
  • Bakan Zeybekci’den Zarrab Açıklaması01 Aralık 2017 Cuma 16:48
  • Doğanşehir Ak Parti Kadın Kolları Yeni Başkanını Seçti01 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Sivrihisar’da01 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Abd’li Gazeteciler, Rusya Devlet Duması’na Alınmayacak01 Aralık 2017 Cuma 15:53
  • Ülkü Ocaklarında Görev Değişimi01 Aralık 2017 Cuma 15:53
  • Kültür Ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: “Konya’daki Şeb-i Arus Töreni Tek Olacak”01 Aralık 2017 Cuma 15:43
  • Chp’de Dönmez Adaylığını Açıkladı01 Aralık 2017 Cuma 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti