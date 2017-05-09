Büyükşehir Meclisinde "Kredi" Tartışması

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş başkanlığında gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş başkanlığında gerçekleştirdi.

Geçen ay görüşülen ve oy çokluğu ile reddedilen "HATSU Genel Müdürlüğünün Dörtyol'da 260, Samandağ'da 200 kilometrelik içme suyu şebekelerinin yenilenmesi ve Arsuz'daki 240 kilometrelik kanalizasyon şebekesinin inşası projeleri" için Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında 5 milyon Euro'su hibe 27 milyon Euro'su kredi olan finansman yetki maddesi, yeniden meclis gündeminde görüşüldü.

Reyhanlı Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Sözcüsü Hüseyin Şanverdi, geçen ay aynı konunun reddedildiğini hatırlattı.

Reddetme nedenlerinin uygulanacak faiz oranlarını bilmemek olduğunun altını çizen Şanverdi, "Çekincelerimiz var. Yıllık faiz oranını ne kadar uygulayacak bu banka, bize maliyeti ne olacak. Ayrıca İller Bankasından TL ile borçlanma yapabilir miyiz. Bu 27 milyon TL'nin bize maliyeti ne olacak. Bununla ilgili çekincelerimiz var. Bize bilgi verirseniz, komisyona gönderilirse, arkadaşlarımız da incelerse daha iyi bir netice alabiliriz diye düşünüyoruz" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof Dr. Mehmet Maden, kurların her gün değiştiğini vurgulayarak borçlanmayı TL yada Euro olarak yapabileceklerini kaydetti.

Maden, kredinin uzun süreli bir kredi olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bir belirginlik yok şuanda. Bugün için söyleyebilirim, yarın için söyleyemem. Çünkü kurun ne olduğu belli değil. Bizim alacağımız kredinin süresi 15 yıldır. Daha uzun süreli kredidir. Bunun Euro ya da TL üzerinden borçlanma imkanımız vardır. Ancak bugün için aynı kur üzerinde gider mi bilemiyoruz. Euro'nun ne olacağı belli değil, ekonomik şartlar belli değil. Daha önceki örneklerde Gaziantep ve İstanbul gibi benzeri örneklerde Euro baz 3,5 + 4 gibi rakam vardır. Ancak hibe söz konusu olunca bu oran 0,75'e düşmektedir. Hibenin çıkıp çıkmayacağı da bu süreçle ilgili bir durumdur. Biz geciktikçe hibe de gecikiyor. Avrupa Birliği'nin de aldığı kararlar gecikiyor. Hibenin çıkması halinde bu faiz oranları daha düşük olacak. Ekonomik durumda da o derece az etkileneceğiz. Dolayısıyla bizim düşüncemiz İlbank düzeyinde olacağıdır. Kaldı ki bu kredinin meclis onayından sonra kalkınma bakanlığı oranı vardır. Hazine Müsteşarlığı garantörlüğü altındadır bu. Ve kredi iç borç limitlerini etkilemeyen bir kredidir. Bu da merkezi bütçe kanununun d bendinde ifade edilmiştir. Çünkü biz 13 ay sonra süreç böyle devam ettiği sürece 14-15 ay sonrasının limitlerini konuşuyoruz. Euro bar'ın ne olacağını bilmiyoruz. Ne olabileceğini de bilmiyoruz."

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise, parayı Euro bazında ya da Türk Lirası bazında borçlanabildiklerini ayrıca Kalkınma Bakanlığı'nın projeleri incelediğini belirtti.

İlçelerin hizmet beklediğini belirten Savaş, "Kalkınma Bakanlığı bizim projelerimizi inceleyecek, borçlanabilirsiniz diyecek. Hazine Müsteşarlığı da aynı şekilde inceleyecek. İki ilçemizin içme suyu şebekesi, bir tanesi kanalizasyon olması lazım. Bütün bu projelerimiz İller Bankası onayından geçmiştir. Avrupa Bankası da Kalkınma Bankası da bu projelerimizi incelemiştir. Ve bizi uygun bulmuştur. Bu süreç biz daha başlatıyoruz. Bundan sonra Kalkınma Bakanlığına sonra Hazine Müsteşarlığına bu yazıları göndereceğiz. Ve ondan sonra da bankayı takip edeceğiz" dedi.