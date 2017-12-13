Büyükşehir Meclisi’nden Abd’ye Ortak Kınama:

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısı 13 Aralık Çarşamba günü yapılan 1. birleşimle başlarken, ABD'nin Kudüs ile ilgili aldığı...

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısı 13 Aralık Çarşamba günü yapılan 1. birleşimle başlarken, ABD'nin Kudüs ile ilgili aldığı karar, mecliste AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak bildirisiyle kınandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda saat 14.00'de başlayan Meclis Toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, toplantı açılışında yaptığı konuşmada ABD'nin kararını kınadı. Başkan Çakır, Türkiye'nin dünyada terörle mücadele eden tek ülke olduğunu belirterek, "ABD'nin kararını kınıyoruz. Bunun bölgedeki barışa hiçbir katkı sağlamadığı gibi bölgedeki terör ve karışıklığı daha da artıracağı kanaatindeyiz. Ülkemiz, bölgedeki huzur ve istikrar için elinden geleni yapıyor. Terörle de en çok mücadele eden, hatta dünyadaki tek ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla farklı yapılarda kurulmuş terör örgütleri ile mücadele eden bir konumdayız. ABD'nin bu tür girişimleri de gerçekten terörü daha da tetikleyecek girişimler. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de milletçe Filistin halkının haklı davasının yanında olacağız" ifadelerini kullandı. ,

Başkan Çakır'ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi'nde temsili bulunan 3 parti tarafından kaleme alınan ortak kınama metni okundu.

AK Parti Grup Başkanı Nurettin Karaaslan, CHP Grup Başkanı Hurşit Kuşçu ve MHP Grup Başkanı Orhan Ormancı imzasıyla hazırlanan ve mecliste okunan kınama bildirisinde: "Bilindiği gibi Kudüs, üç semavi din için de hakkaniyet temelli özgürlüğü ve barış arayan Ortadoğu'nun yüreğidir. Kudüs aynı zamanda ilk kıblemiz: Harem-i Şerif ve Mescidi Nebevi ile birlikte Kuran-ı Kerim'de "etrafının kutlu kılındığı" buyurulan kutsal beldenin adıdır. Kudüs'ün bu özel statüsüne sahip çıkmak, korumak, tüm renkliliğiyle barış içinde bir dünyayı gerçek kılmak bakımından son derece de önemlidir. İsrail'in "Kudüs'ü başkent yapma" girişimlerine bugüne kadar mesafeli duran ABD'nin bu defa destek verme olarak anlaşılabilecek bir yola girmesi asla kabul edilemez. Filistin sorununu çözme, bölgeye barış ve istikrar getirme temelinde uzun yıllardan bu yana arabulucu olarak davranan, dünya kamuoyuna kendi misyonunu bu şekilde anlatan Amerika'nın bugünkü tavrı, bölgede bir dizi tehlikeli gelişmeleri tetikleyecek, çatışma ortamlarını doğuracak, yeni insani dramlara sebep olacak bir yaklaşımdır. Halen Filistin sorununu çözmek için gösterilen barışçıl çabalar bu girişim karşısında muhakkak büyük darbe alacak, Ortadoğu'da bir dizi istikrarsızlıklar yaşanacaktır. İsrail ve Filistin arasında adil, kalıcı, dengeli, tarihi ve manevi haklara riayet eden bir barış gerçekleşmeden insanlığın huzur ve selamete ulaşmasının mümkün olmayacağı unutulmamalıdır. Bu kabul edilemez gelişmeler karşısında, Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan 80 milyonun her bir ferdinin, BM kararları hilafına Kudüs'ün tarihi statüsünü değiştirme yönündeki maceracı girişimleri kesin ve tartışmasız bir şekilde reddetme yönündeki irademizi ve Kudüs'ün Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya devam ettiğimizi Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak dünya kamuoyuna ifade ve ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kınama bildirisinin okunmasının ardından Meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesine geçildi. İmar ağırlıklı maddelerin yer aldığı toplantı gündemindeki bazı maddeler karara bağlanırken, bazı maddeler ertelendi, bazı maddeler de ilgili komisyonlara havale edildi. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısının 2. birleşimini 18 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'de yapacak.