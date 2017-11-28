Büyükşehir Modern Asfalt Laboratuvarı Kuruyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çevre illerdeki belediyeler arasında bir ilki gerçekleştirerek asfalt (bitüm), toprak (zemin) ve beton analizlerinin yapılabileceği...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çevre illerdeki belediyeler arasında bir ilki gerçekleştirerek asfalt (bitüm), toprak (zemin) ve beton analizlerinin yapılabileceği modern laboratuvar kuruyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bölge illerinde hizmet üreten belediyeler arasında bir ilki gerçekleştirerek asfalt (bitüm), toprak (zemin) ve beton analizlerinin yapılabileceği modern merkez laboratuvarı kuruyor. Elazığ yolu üzerinde yer alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Asfalt Plent Şantiyesi'nde kurulan Merkez Laboratuvar toprak, beton ve asfalt olmak üzere 3 birimden oluşacak. Mevcut laboratuvarın modern hale getirildiği çalışmada aktif şekilde hizmet veren asfalt birimi laboratuvarı tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Toprak ve beton analizlerinin yapıldığı birimler 2018 Mayıs ayından itibaren tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak.

Laboratuvar yol ve yapı malzemelerinin kalitesini artıracak

Merkez Laboratuvarın kurulması ve tam kapasiteyle çalışmalara başlamasıyla birlikte kent merkezi ile ilçe yollarına serilen asfaltın, kaldırım, bordür, kilitli taş ve zeminle ilgili yapımların kalitesi artacak. Belediye tarafından yapılacak olan yol, beton ve kaldırım gibi tüm çalışmalarda kullanılan yapı malzemelerini kontrol edecek olan Merkez Laboratuvar böylelikle çalışmaların daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak ve maddi açıdan büyük tasarruf sağlanmasına ön ayak olacak. Laboratuvar, (bina, iş merkezi ve konut) üstyapıların beton kalitelerini de kontrol edebilecek. Yine Diyarbakır merkezde beton santrallerinde üretilen beton kalitelerini de kontrol altına alacak.

Bölgedeki illere hitap edecek

Şuan ilçelerden gelen asfalt ve karot beton yapı elemanlarının analizini yapan, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 9001 ile TSE 14001 kalite belgesi mevcut olan Merkez Laboratuvarı TÜRKAK'tan belge aldıktan sonra bölgedeki illerin asfalt analizlerine de bakacak. TÜRKAK belgesiyle laboratuvarda alınan analiz raporları Türkiye ve Avrupa'da geçerli olacak.

Merkez Laboratuvar Ar-Ge Şube Müdürlüğü ile çalışacak

Şuan itibariyle Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet üreten Merkez Laboratuvarı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde kurulacak olan Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Şube Müdürlüğü altında çalışmalarını bağımsız bir şekilde sürdürecek.

Uzman ekipler görev yapıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Merkez Laboratuvarı'nda, hizmet elemanları dışında 1 jeoloji mühendisi,1 tekniker,2 araştırma teknisyeni ve 2 laborant görev yapıyor. Laboratuvar hem ihzarat hem de imalat (yol çalışmaları esnasında alınan asfalt vb yapı elemanları) kontrollerini gerçekleştiriyor. Merkez laboratuvarı gelecek yıldan itibaren yolların sıkışma kontrollerini kum konisinin yanında nükleer cihazlarla yapacak.

Analizler son teknoloji cihazlarıyla yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Merkez Laboratuvarı, toprak, asfalt ve beton analizlerini son teknoloji cihazlarıyla gerçekleştirecek. Elek serileri aletiyle kare delikli elekler kullanılarak tane boyutu dağılımının (gradasyon) bulunmasını sağlayacak. Cassagrange cihazı, toprak likit değerlerini saptayacak. Otomatik Mekanik Kompaktör, maksimum yoğunluk optimum rutubet tayini ve kullanılacak malzemeye binecek maksimum yükleri hesaplayacak. Kum Konisi Seti, maksimum tane boyutu 50 milimetre olan zeminlerin yerinde birim ağırlığının bulunmasında, Kasnak Seti maksimum tane boyutu 75 milimetre iri olan taneli zeminlerin birim ağırlığını tespitinde, Nükleer Cihaz tane boyutu maksimum 38 milimetre olan zeminlerde ağırlık ve rutubetin tayin edilmesinde kullanılacak. Hassas terazi 0,01 grama duyarlı tartım işlerini gerçekleştirecek.

Etüv malzeme kurutma ve rutubet tayini için, bölgeçler denerler için yeterli miktarda temsili numunelerin elde edilmesinde kullanılacak. Laboratuvar Tipi Çene Kırıcı, agrega doğal taş ve benzeri küçük tane boyutu numunelerin sağlanması, Yassılık İndeksi Elek Seti, standartlara göre agrega yığını içerisindeki yassı tane miktarının tespiti, Metilen Mavisi deneyde kullanılan agregaların kil oranını bulma, Kumpas agregaların şekil indeksinin belirlenmesi, Losangeles Aşınma cihazı agregaların aşınma direncinin bulunması, Birim Ağırlık Kovası agregalarda gevşek yığın yoğunluğu ve boşluk hacminin tespiti, Özgül Ağırlık ve Tane Yoğunluğu elektronik teraziyle agregaların ağırlığını ölçme işlevini yerine getirecek.

Basınç ve Eğilme Deney Persleri kilitli parke taşı, bordür, oluk beton ve küp beton numunelerin mukavemet belirlenmesinde kullanılacak. Analizatör sıcak asfalt imalatlarında bitüm miktarını tespiti, Soksilet bitümlü sıcak karışım imalatında bitüm içeriğinin belirlenmesini tespit edecek. Marshall Tokmak Makinesi belirli oranda alınan sıcak karışım ve biriket malzemesini kalıp şeklinde çıkmasını sağlanmasında, Marshall Stabilite ve Akma Makinesi bitümlü karışımlarda maksimum yük ve akma değerinin belirlenmesinde kullanılacak. Karot alma makinesi asfalt, beton ve benzeri yol kaplama malzemelerinin 150 milimetre çapa kadar karot alınmasını sağlayacak. Penetrasyon Cihazı yük zaman ve sıcaklıkta bitümlü numunelerin iğne batma derinliğini ölçme işlevini yerine getirecek. Yumuşama Noktası halka ve bilya metoduna göre malzemelerde yumuşama noktasını tespit edecek. Sybolt Viskozite petrol ürünleri viskozitelerinin tanımlı sıcaklıkta ölçülmesi işlevini yerine getirecek. Parlama ve Yanma Cleveland Açık Kap Metodu petrol ürünlerinin parlama ve yanma noktasını tespitini yapacak. Düktilite (Sünelik/Esneklik) cihazı bitümlü malzemelerin esnekliğini belirleyecek. Asfalt Yoğunluk Ölçümü Nükleer Olmayan Metod nükleer olmayan asfalt yoğunluğunun bulunmasında kullanılacak.