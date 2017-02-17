Büyükşehir neden okul alanını park yaptı?

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşı, STK'ları memnun etmeyen bir çalışmasına daha hep birlikte şahit oluyoruz.

Ben yaptım oldu mantığının yine ortaya çıktığı bir durum.

Protokol cami yapılacak diye yıkılan Atakum'daki Tarım Lisesi'nin yerine park alanı yapan Büyükşehir Belediyesi yine kimseyi memnun etmeyecek bir hizmete imza atıyor.

Öyle ki, mahkeme kararıyla eğitim alanı olarak gösterilen yere park yaparak.

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Samsun Şube Başkanı Güneysu, anlatıyor;

Mahkeme karar verdi ve orası eğitim alanı oldu.

30-35 Bin metre karelik bir alanda Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 ve 32 derslikli iki okul planlaması yapıldı.

Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihaleler yapıldı.

Yüklenici firmaya teslim edilme aşamasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin eğitim alanını kent parkı olarak değiştirdi.

Şimdi gelin ben yaptı oldu zihniyetinin diğer tarafına bakalım.

Yani Milli Eğitim cephesine…

Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de aynı şeyi söylüyor.

Evet okul ihalesi yapıldı.

Büyükşehir peki Samsun'a hizmet ediyorsa, kime sordu da orayı kent park yapmaya karar verdi.

Kimseye danışıldı mı?.

Milli Eğitim Bakanlığı ile nasıl bir yazışma yapıldı, izin alındı mı bilmiyorum.

Ama Samsun'da eğitim camiasını şok eden bir çalışma yapıldığını söylemek mümkün.

Eğitim Bir Sen, Atakum Tarım Meslek Lisesi alanın eğitim alanından kent parkı alanına çevrilmesine tepki olarak şunu söylüyor:

Büyükşehir Belediyesi hatasından vazgeçsin!

Daha ne diyebilirler ki..

Ben yaptım olduya alın bir örnek daha..

Türkiye değişiyor ama Samsun'da sanırım, bir dönem kapanmadan bu zihniyet değişmeyecek..