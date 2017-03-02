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Büyükşehir Okullara Top Dağıttı

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Büyükşehir Okullara Top Dağıttı
Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 712 okula toplam 15 bin top dağıtımı için düzenlenen törenlerden ikincisi'da yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 712 okula toplam 15 bin top dağıtımı için düzenlenen törenlerden ikincisi'da yapıldı. Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende Başkan Edip Uğur, 59 okula top dağıtımında bulundu. Büyükşehir'in Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nın Gençlik Spor ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından tüm Türkiye'de uygulamaya konulacağını söyleyen Başkan Uğur, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi örnek projeler yapıyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 712 okula toplam 15 bin top dağıtımı için düzenlenen törenlerden ikincisi Bandırma'da yapıldı. Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende Başkan Ahmet Edip Uğur, 59 okula top dağıtımında bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'ın Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiği konuşma ardından Başkan Uğur katılımcılara hitap etti.

Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu söyleyen Başkan Uğur, "Bizler sizler için çalışıyoruz. Bizler artık vaktimizi tamamlıyoruz. Bizler gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz, Türkiye'nin geleceği daha aydınlık. Onun için kendinize güvenin. Bizi öğretmenlerimiz, büyüklerimiz yetiştirdi ama şimdi sizin imkanlarınız bizlerin döneminden çok daha iyi, çok daha farklı. O yüzden sizlerin bizlerden daha iyi yetişeceğine, sizlerin çocuklarınıza daha iyi bir ülke, daha iyi bir Balıkesir ve Bandırma bırakacağına inanıyoruz. İyi çalışın, kendinize güvenin, Türkiye'nin önü açık" diye konuştu.

Mahalle ligi tüm Türkiye'ye yayılacak

Bandırma'da önemli bir projeye imza attıklarını söyleyen Başkan Uğur, Uluslararası Bandırma Tasarım Parkı inşa edileceğini belirten Uğur şöyle konuştu: "Açtığımız yarışmada dünyanın en ünlü mimarları Bandırma'ya geldiler. Bir juri oluşturdular. 124 proje Bandırma için yarışıyor. Kendileri de ifade etti. Bandırma'daki bu proje Bandırma'yı Türkiye'nin merkezi yapacak. Mimarlıkta, mühendislikte, peyzajda. Geçen geldiğimizde de "İmkân bizden oynamak sizden" dedik ve Mahalle Ligi'nin final karşılaşmalarını yaptık. 22 bin gencimiz, öğrencimiz mahalle Ligi'ne katıldı. Gençlik Spor ve Milli Eğitim bakanlığı bizim bu projemizi bütün Türkiye'ye uygulamak istiyor. Bütün illerde uygulayalım ve 81 ilin şampiyonundan Türkiye şampiyonu çıksın. Örnek projeler yapıyoruz sizler için". Toplatın Balıkesir'deki 712 okulun tamamına verileceğini söyleyen Başkan Uğur, okul yöneticilerine topların depolarda saklamamalarını hatırlattı. Uğur, topların patlaması yada eskimesi durumunda yenilerinin yeniden verileceğini ifade etti. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Gençlik İlçe Spor Müdürü Hüseyin Erüstün, Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zerrin Eraydın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Dağıtım töreni sonrası Başkan Uğur, eğitimci ve öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükşehir Okullara Top Dağıttı

Büyükşehir Okullara Top Dağıttı

Büyükşehir Okullara Top Dağıttı

Büyükşehir Okullara Top Dağıttı

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