  • BIST 106.390
  • Altın 157,844
  • Dolar 3,8502
  • Euro 4,5682
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

Büyükşehir Okullarda Gıda Denetimleri Yapıyor

» »
Büyükşehir Okullarda Gıda Denetimleri Yapıyor
Halk sağlığını korumak amacıyla rutin gıda denetimlerini sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okullarda da öğrencilere hizmet veren kantinleri...

Halk sağlığını korumak amacıyla rutin gıda denetimlerini sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okullarda da öğrencilere hizmet veren kantinleri denetliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki okullarda gıda ürünleri satan kantinlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Sur İlçesinde başlatılan ve tamamlanan okul kantinleri denetimi Yenişehir ve Bağlar ilçelerindeki okullarda devam ediyor. Şu ana kadar 91 okulun denetleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yenişehir ve Bağlar ilçelerindeki çalışmaları tamamladıktan sonra Kayapınar İlçesinde denetim çalışmalarına başlayacak. Ekipler, ilçelerdeki okullarda denetim çalışmalarını tamamladıktan sonra kentteki özel okulların kantin ve yemekhanelerini denetleyecek.

100 kilogram tarihi geçmiş ürün imha edildi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik başlattığı denetim çalışmalarında şimdiye dek 100 kilogram tarihi geçmiş ürün yakaladı. Ürünleri okul kantinlerinden toplayan ekipler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp sahasında bertaraf etti. Denetim çalışmalarına Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yer alan Mehmet Sabri Güzel İlkokulunda devam Büyükşehir Belediyesi ekipleri, okul kantini denetledi, kantin işletmecilerine uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere hijyen eğitimi verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, denetimlerle birlikte talep eden okullara, öğrencilere yönelik Gıda ve Kişisel Hijyen Öz Bakım Eğitimi veriyor. Mehmet Sabri Güzel İlkokulu'nda öğrencilere hijyen eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri, eğitimden önce WC'lere el yıkama şeması astı. Sınıfta gerçekleşen eğitimde Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri, çocukların okulda ve evde dikkat etmesi gereken hususlarda ve el yıkaması ile kişisel bakım konusunda bilgi verdikten sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Büyükşehir Belediyesi, okul yönetimlerinin talepleri doğrultusunda Gıda ve Kişisel Hijyen Öz Bakım Eğitimi vermeye devam edecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan Baharda Laleler İle Renklenecek05 Aralık 2017 Salı 09:58
  • Sanayide Meslek Lisesi Sevinci05 Aralık 2017 Salı 09:58
  • Büyükşehir Okullarda Gıda Denetimleri Yapıyor05 Aralık 2017 Salı 09:53
  • Başkan Albayrak Kapaklı’da Ulaşım Konulu Toplantıya Katıldı05 Aralık 2017 Salı 09:48
  • Samsun’da Metrekareye 25-50 Kilo Yağmur Bekleniyor05 Aralık 2017 Salı 09:48
  • Dikmen Mahallesi Beyaza Büründü05 Aralık 2017 Salı 09:48
  • Emniyetten “Kış Lastiği” Açıklaması05 Aralık 2017 Salı 09:48
  • Okul Olimpiyatları Futbol Turnuvası Sona Erdi05 Aralık 2017 Salı 09:48
  • Dü’de Engelliler Günü Etkinliği05 Aralık 2017 Salı 09:43
  • Seyyidnizam Kütüphanesi 24 Saat Vatandaşlara Hizmet Veriyor05 Aralık 2017 Salı 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti