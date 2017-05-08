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Büyükşehir ruhsatsız binaların yıkımına başladı

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Büyükşehir ruhsatsız binaların yıkımına başladı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, binaların dış cephe boyama işlemlerinin yanı sıra ruhsatsız yapıların yıkımına başladıklarını açıkladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İşitme Engelliler Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında kent estetik kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda binaların dış cephe boyama işlemleri ile ruhsatsız binaların yıkım işlemlerinin devam ettiği bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Yılmaz; “Biçimsiz tabelalar, sıvasız boyasız evler, eğri büğrü kaçak yapılar, düzensiz ve çarpık yapılaşmalarla kentimizin güzelliklerini maskelemişiz. Yürüttüğümüz çalışmalarla gizlenen o güzelliği yeniden ortaya çıkartıyoruz. Kaçak yapıları yıkıp, sıvasız ve boyasız konutları elden geçiriyoruz" dedi.

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