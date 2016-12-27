Büyükşehir Spor Salonlarının Sayısını Arttırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ildeki spor yapma oranını arttırmak adına 2016 yılında yeni salonlar ve spor sahaları inşa etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ildeki spor yapma oranını arttırmak adına 2016 yılında yeni salonlar ve spor sahaları inşa etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporu kent genelinde geniş kesimlere yaymak amacı ile hayata geçirdiği projelerinde 2016 yılında hız kesmedi. Bu kapsamda birçok ilçede futbol sahaları, kapalı spor salonları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı olan okullara da basketbol ve voleybol alanlarını hizmete açtı. Kocaeli'deki her vatandaşın rahatlıkla spor yapmasını sağlayan 2016 yılındaki çalışmalardan birisi Kartepe Sarımeşe'de hayata geçirildi. 1000 kişilik çok amaçlı spor salonu özelliği taşıyan tesis, 2 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip. 2 katlı tesiste; basketbol, voleybol, hentbol oyun sahası ile güreş, karate gibi mücadele sporları yapılabilecek.

nDoping kontrol odasının da yer aldığı salonda hakem odası, güreş, taekwando, karate gibi salon sporlarının yapılacağı 2 adet antrenman salonu, antrenör odası, teknik odalar, yönetim odası, dinlenme salonu, sağlık odası, ısıtma merkezi ve duş ve tuvaletler bulunuyor. Öte yandan spor salonlarının dışında futbol sahaları da kente kazandırıldı.

Bu tesislerden birisi Dilovası'nın Tavşancıl bölgesinde yapıldı. Tavşancıl Belediyesi'nin ilk belediye başkanı olan Salih Gün'ün adını taşıyan futbol sahasının 983 kişi kapasiteli tribünü bulunuyor. Saha 68x105 metre ebatlarında, 9 bin 100 metrekare alanda FIFA2 standartlarında sentetik çim serilerek yapıldı. Ayrıca çalışma kapsamında mevcut üç katlı idari binanın da tadilatı gerçekleştirildi.