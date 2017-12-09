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Büyükşehir tünel için düğmeye basıyor

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Büyükşehir tünel için düğmeye basıyor
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, " Atakum'u Karasamsun'a, oradan da İlkadım'ın ana gövdesinin altına bir yerlerden yeni bir koridorla ulaştırmamız gerekiyor. Bu koridor da tünelden başka bir şey olamıyor "dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, tünel projesi için İstanbul’da yapılan Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi büyük projelerin mimarı Celal Akın'ı ağırladı.

Atakum ile Canik’in birbirine, oradan da çevre yoluna bağlayacak bir proje için tüm hazırlıkların sürdüğünü belirten Yılmaz, böyle bir projenin hayata geçmesiyle birlikte Samsun’da uzun yıllar boyunca trafik sorunu olmayacağının altını çizerek, “Atakum'u Karasamsun'a, oradan da İlkadım'ın ana gövdesinin altına bir yerlerden yeni bir koridorla ulaştırmamız gerekiyor. Bu koridor da tünelden başka bir şey olamıyor. O zaman büyük ihtimalle Cağaloğlu Bulvarı'nın bir yerinden gireceğiz, Barış Bulvarı'na ya da 100. Yıl Bulvarı'na çıkacağımız, oradan Mert Irmağı'na, oradan da Canik'e, Canik'ten de Karayollarının yapacağı çevre yoluna ulaştıracak bir tünel bağlantı için hazırlıklara başladık "dedi.  Gökhan İÇKİLLİ

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