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Büyükşehir Yaklaşık Bin 500 Ağaç Dikti

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Büyükşehir Yaklaşık Bin 500 Ağaç Dikti
İlkbahar nedeniyle Malatya genelinde fidan ve çiçeklendirme çalışması yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, küçük fidanların yanı sıra bin 500 dolayında...

İlkbahar nedeniyle Malatya genelinde fidan ve çiçeklendirme çalışması yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, küçük fidanların yanı sıra bin 500 dolayında ağaç dikti.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından başta çevre yolu olmak üzere Malatya'nın ana caddelerine büyük ağaçlar dikiliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yusuf Özal Caddesi, Fahri Kayahan Bulvarı, Kuyuönü, Kanalboyu, Çevre Yolu, Bentbaşı Mahallesi Okul Sokak, Ergenekon Köprü girişine toplam bin 496 adet ağaç dikildi. Dikilen ağaçların küçük bir kısmı da ilçe merkezlerine dikildi.

Çevre yoluna 600 ağaç

Büyükşehir Belediyesi sadece çevre yolu güzergahına 600 dolayında ağaç dikti. Malatya'nın vitrini niteliğindeki çevre yoluna büyük ağaçlar diken Büyükşehir Belediyesi, 117 çınar, 128 manolya, 114 akçaağaç, 128 ıhlamur ve 100'ün üzerinde de muhtelif ağaçlar dikti.

Yol güzergahında bulunan mevcut ağaçlara ağaç desteği de veren Büyükşehir Belediyesinin, zararlı böceklere karşı ağaç köklerini de boyayacağı belirtildi

Büyükşehir Yaklaşık Bin 500 Ağaç Dikti

Büyükşehir Yaklaşık Bin 500 Ağaç Dikti

Büyükşehir Yaklaşık Bin 500 Ağaç Dikti

Büyükşehir Yaklaşık Bin 500 Ağaç Dikti

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