Büyükşehir Yardıma Muhtaç Aileleri Tespit Etti

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Sosyal Araştırma Merkezi (SARMER), sosyo-ekonomik...

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Sosyal Araştırma Merkezi (SARMER), sosyo-ekonomik durum değerlendirme çalışmasıyla dar gelirli mahalleleri belirledi, yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını tespit etti.

Belediyeciliği, yol, köprü, asfaltlama ve altyapı çalışmalarıyla sınırlamayan Büyükşehir Belediyesi, yoksul aileleri kaderine terk etmeyecek, onların elinden tutacak. Kenar semtlerdeki yoksul ailelerin öncelikli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalara ışık tutmak amacıyla saha araştırması yapan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Sosyal Araştırma Merkezi (SARMER), 2016 yılı sosyo-ekonomik-demografik durum değerlendirme çalışmasını tamamladı. SARMER, Şirinevler, Umut, Göllüce, Perilikaya, Serinevler ve Narlıtepe mahallelerini kapsayan çalışmada 17 bin 93 haneyi mercek altına aldı.

Hane halkının en çok gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu tespit eden merkez, gıda ihtiyacını kömür, nakdi yardım, çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi, çekyat, buzdolabı, halı, soba ve giyim gibi temel ihtiyaçların takip ettiğini kayıtlara geçti. Ailelerin yaşadığı evlerin durumunu da değerlendiren SARMER, mahallelerden elde ettiği veriler doğrultusunda ailelere gerekli yardımları yapacak.

Zaman zaman aile ziyaretleriyle ailelerin sıkıntılarına ortak olmaya çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, göreve geldiği günden bu güne kentte sosyal adaleti sağlamak için imkanlar ölçüsünde yoğun çaba sarf etti.