Büyükşehir Zabıtası 1 Yılda 112 Bin 738 Denetim Yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler başta zabıta hizmetleri olmak üzere hafriyat ve trafik denetimleri gibi alanlarda...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler başta zabıta hizmetleri olmak üzere hafriyat ve trafik denetimleri gibi alanlarda toplam 112 bin 738 denetim yaptı.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri her zaman olduğu gibi 2016 yılında da halkın refah ve huzuru için 24 saat esasına göre faaliyet gösterdi. Başta, gıda, kaldırım, işyeri gibi zabıta hizmetleri ile ilgili kontroller olmak üzere, trafik ve hafriyat denetimleri de yapan Büyükşehir Zabıtası, geçtiğimiz yıl toplamda 112 bin 738 denetim yaptı. Bu denetimler sırasında kurallara uymayanlara 6 bin 193 tespit tutanağı tanzim edilirken, 2 bin 732 adet de ihtar tutanağı düzenlendi.

Dilencilere karşı etkin mücadele

Rutin denetimlerin yanı sıra gıda, ölçü/ayar ve dilenciler gibi hassas alanlarda da sıkı denetimler yapan Zabıta ekipleri, 2016 yılında 2 bin 344 adet balıkçı, okul kantini, fırın ve unlu mamül satan işyeri denetledi. Merkezin yanı sıra kırsal ilçelerde de ölçü ve tartı aletlerinin kontrol ve muayenelerini yapan ekipler, yıl içerisinde dilencilere karşı da önemli denetimler gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müşterek kurulan Mobil Huzur ve Denetim Ekibi, halkın duygularını sömürerek kazanç elde etmeye çalışan dilencilere karşı bin 802 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucunda dilencilik yapan 766 vatandaşa müdahale edilirken, 2017 yılında bu alanda daha yoğun ve etkili denetimler gerçekleştirileceği kaydedildi.

Vatandaşlardan kurallara uymaları istendi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin halkın huzur ve refahının yanı sıra sağlığının korunması için kanunlar çerçevesinde kontrol ve denetimlerine devam edeceği belirtilerek, mağduriyet yaşanmaması için esnaf ve vatandaşların kurallara uymaları istendi.